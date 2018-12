El Girona visitarà el Llevant el 4 de gener (19.00) i rebrà l'Atlètic a la Copa el 9 (19.30)

Redacció Girona

El Girona obrirà l'any 2019 al camp del Llevant el proper divendres 4 de gener a les 7 del vespre. Així ho ha anunciat aquest migdia LaLliga, que ha fet públics els primers horaris del nou any. El Llevant-Girona serà el partit que obrirà la jornada 18. Aquell mateix divendres, a partir de les 9 de la nit, es jugarà l'Espanyol-Leganés. Per l'endemà s'han programat els duels Valladolid-Rayo (13.00), Alabès-València (16.15) i Osca-Betis (20.45). Aquest dissabte 5 de gener no hi ha cap partit a la franja de les 18.30h perquè LaLliga vol respectar les tradicionals cavalcades de Reis.

El diumenge 6 els partits programats són Eibar-Vila-real (12.00), Sevilla-Atlètic (16.15), R. Madrid-R. Societat (18.30) i Getafe-Barça (20.45). Aquest darrer es veurà pel Movistar Partidazo. La jornada es tancarà el dilluns 7 amb el Celta-Athletic (21.00). A més a més LaLliga ha anunciat els horaris de la jornada 19, que tancarà la primera volta. El Girona-Alabès es jugarà el dissabte 12 a Montilivi (18.30). El Barça-Eibar està programat per l'endemà a la mateixa hora, mentre que el R. Societat-Espanyol tancarà la jornada el dilluns 14 (21.00).

LaLliga també ha fet públics els horaris de l'anada de vuitens de final de la Copa del Rei. El Girona-Atlètic de Madrid es jugarà el dimecres 9 de gener a 2/4 de 8 del vespre. Aquell mateix dia també hi haurà el Vila-real-Espanyol (20.30) mentre que per l'endemà quedarà el Llevant-Barça (21.30).