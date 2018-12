Pablo machín, contra l'equip que va crear

Pablo Machín esperarà el seu exequip situat en posicions de privilegi, un Girona derrotat a Bilbao visita el Sánchez Pizjuan per enfrontar-se a una plantilla preparada per quedar a la zona alta de la taula. Serà un matx especial per a molts, la majoria de futbolistes que pertanyen a la plantilla gironina van ser entrenats i fins i tot fitxats per l'actual tècnic del Sevilla quan aquest dirigia els de Montilivi. L'entrenador sorià comprovarà a la seva pròpia pell les sensacions que suposa enfrontar-se al club en què es va fer un nom com a entrenador. Girona i Pablo Machín es deuen molt entre ells, amb l'arribada de l'entrenador el club es va transformar, va créixer i va aconseguir fites històriques, l'ascens a primera divisió i la gran trajectòria marcada en el debut a la màxima categoria quedaran per sempre en la memòria dels gironins. Per altra banda el tècnic també ha d'estar molt agraït a una entitat on va poder treballar a gust per poder portar a terme el seu projecte esportiu. L'entrenador va arribar a un club que lluitava per la salvació a Segona A amb poc cur­rículum en el futbol professional i en va sortir amb nom suficient per fitxar per un dels grans de la Lliga. Per ara l'aposta que va fer Machín li està sortint molt bé, a Sevilla s'està consolidant com a entrenador del canvi en el mateix moment que a Girona també estan satisfets amb la incorporació d'Eusebio Sacristán.

Sistema contra sistema. Aquest dijous els sevillans van jugar partit de l'Europa League, van guanyar i tal com es preveia es van classificar primers de grup per poder accedir a les eliminatòries que es jugaran al febrer. Poques diferències hi haurà entre l'onze que va jugar contra el Krasnodar rus i el que sortirà avui sobre la gespa: la majoria de futbolistes repetiran i si el partit es manté igualat, l'aspecte físic pot marcar alguna diferència a la part final. A Sevilla s'han acostumat al sistema de joc format per tres centrals i dos carrilers. L'esquema que va donar tants fruits a Girona també s'ha instal·lat a un equip que a base de resultats cada vegada hi confia més. Amb Machín el Girona protagonitzava un futbol més directe amb la finalitat de ser un conjunt vertical; els canvis d'orientació aprofitant el recorregut dels carrilers i les centrades a l'àrea per buscar les rematades d'Stuani eren les claus de l'equip. Eusebio va iniciar el campionat alternant un parell de sistemes de joc, primer va optar per començar amb un 1-4-3-3 on destacava la defensa formada per dos centrals i dos laterals, un trivot al centre, dos extrems i un davanter. A mesura que el tècnic va comprovar la fiabilitat que li donava la defensa de tres centrals, l'equip va tornar al dibuix que havia deixat Pablo Machín. L'estat de forma dels jugadors, el perfil de cadascun d'ells i les característiques ofensives i defensives fan que els sistemes es desenvolupin d'una manera diferent i està clar que el Sevilla disposa de molts recursos en totes les posicions però un Girona ambiciós pot plantar-li cara durant els noranta minuts.

Un Sevilla molt ofensiu. Al centre destaca l'argentí Éver Banega, el migcampista de Rosario intervé en la fase de creació, desplaça tant en curt com en llarg i s'està convertint en el jugador de referència en el moment d'elaborar els atacs. Serà important realitzar una bona pressió al jugador del Sevilla quan disposi de la pilota amb l'objectiu d'evitar que pugui realitzar bones passades cap als seus companys. Ajuntar línies al centre ha de servir per millorar la recuperació i sobretot per condicionar el joc d'uns futbolistes que quan s'associen i augmenten la velocitat en les accions es converteixen en perillosos. S'han de controlar les accions d'André Silva i de Ben Yedder quan estiguin prop de la porteria de Gorka: els dos davanters es compenetren molt bé entre ells i són els màxims golejadors de l'equip, el portuguès porta vuit gols i el francès n'ha aconseguit quatre. La baixa per sanció de Vázquez pot debilitar una mica la presència a la zona d'atac però caldrà vigilar també les arribades des de segona línia de Pablo Sarabia, un futbolista de qualitat tècnica individual contrastada i que ja ha marcat sis gols en el campionat jugant en la zona d'enllaç per darrere els puntes.

Toca millorar en atac. Amb les baixes de llarga durada i sense la possibilitat de recuperar futbolistes Eusebio Sacristán es veurà obligat a repetir l'onze que va sortir a San Mamés dilluns passat. A Bilbao l'equip pràcticament no va elaborar accions ofensives i va dedicar tot el partit a esforçar-se per defensar davant un Athletic Club que va portar la iniciativa. Avui a Sevilla el matx es presenta encara més complicat, cal portar el ritme quan els locals no tinguin la pilota, controlar les fases del joc per buscar equilibri atac-defensa i fer un bon treball col·lectiu serà bàsic davant un equip que té molt potencial quan trepitja l'àrea contrària. Un partit obert amb anades i tornades perjudicarà els gironins. Si el partit presenta moltes ocasions, els sevillans tenen les de guanyar perquè tant en la zona de creació com en la de finalització disposen de molts jugadors amb capacitat de marcar gol. La idea ha de passar per portar la possessió a camp contrari; un fet que s'ha d'aconseguir amb la participació d'Aleix i Borja Garcia: els dos futbolistes tenen qualitat i visió de joc per poder iniciar jugades de perill o participar en la conservació de la pilota. Stuani tornarà a ocupar la posició de davanter centre. La presència de l'uruguaià ha de servir per condicionar la posició de la línia defensiva andalusa; si el davanter pot jugar a la frontal de l'àrea, ha d'assistir als seus companys perquè rebin de cara i en cas que estigui allunyat ha de provocar espais lliures per tal que els pugui aprofitar Portu entrant des del darrere. Torna a presentar-se un dels partits complicats per l'equip d'Eusebio: cuidar els detalls a les àrees, mantenir-se dintre el partit en tot moment i recuperar l'efectivitat golejadora poden ser les claus del matx.