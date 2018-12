El retrobament més especial d'un Girona que viu el present

De ben segur que ho serà molt més al partit de la segona volta a Montilivi però el d'aquest migdia al Ramón Sánchez Pizjuán també és especial. Oi tant, que sí. Sobretot pel que suposa el primer duel entre el Girona i Pablo Machín a la banqueta d'un equip rival després de tot el llegat que el tècnic sorià ha deixat a Montilivi. Un retrobament amb l'entrenador i el cos tècnic (Jordi Guerrero i Jordi Balcells) que van aconseguir ascendir el Girona a Primera Divisió i mantenir-l'hi amb solvència la temporada passada. Aquest estiu, Machín va decidir volar sol i acceptar la proposta d'un dels grans clubs de a Lliga com el Sevilla mentre el Girona, de la seva banda, obria una nova etapa amb Eusebio Sacristán. La vida continua, els noms passen i el Girona ha continuat fent el seu camí. Malgrat els dubtes inicials, que van durar unes quantes setmanes, el tècnic de La Seca el Girona ha trobat la tecla i els resultats han arribat. Amb 21 punts després de 15 jornades, la transició a la banqueta ha estat modèlica i l'equip es planta avui a Sevilla amb ben poc a perdre i molt a guanyar-hi. Això sí, recorrent a una frase típica de Machín, les metralletes les tindrà avui el Sevilla mentre el Girona intentarà neutralitzar-les amb pistoles.

De ben segur que no serà fàcil esgarrapar quelcom de positiu de Nervión però aquest Girona ja ha demostrat que, a domicili, és dels millors de la Lliga. Els blanc-i-vermells han guanyat a Mestalla (0-1) i Cornellà (1-3) i empatat al Camp Nou (2-2), Osca (1-1) i Anoeta (0-0). A més a més, dilluns passat, l'equip va estar a punt de puntuar a San Mamés (1-0) tot i no mostrar l'habitual imatge d'equip segur i solvent a domicili i veure com Iraizoz mantenia l'equip amb vida fins al temps afegit. Per tot plegat avui, el Girona intentarà fer mal a un Sevilla que ve de jugar dijous partit d'Europa League i que té les importants baixes de Vázquez, Aleix Vidal i Kjaer. Eusebio no ha pogut recuperar Bounou i continua sense poder comptar amb Roberts, Planas, Muniesa, Aday i Mojica. En aquest sentit, pocs canvis preveu fer el tècnic castellà a l'onze que va perdre a Bilbao i només Douglas Luiz té possibilitats, forces, d'entrar a l'equip. El sacrificat seria Aleix Garcia. Les baixes de Planas, Muniesa, Aday i Mojica faran que Granell continuï al carril i, conscient que no és la seva posició natural, de ben segur que Machín mirarà de fer mal pel seu costat amb Jesús Navas, carriler dretà del Sevilla. A més a més, la presència també pel costat dret afegeix encara més dificultat a l'empresa.