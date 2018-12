«Volem estar a l´altura; viatgem a Sevilla amb il·lusió»

Tallada en sec la ratxa lluny de Montilivi, on el Girona no perdia des del passat 8 d'abril, encara amb Machín a la banqueta, Eusebio no ha perdut de vista que els blanc-i-vermells poden plantar cara a qualsevol rival. «Sempre afrontem els partits amb la mentalitat de gua­nyar-los, volem estar a l'altura. Estem demostrant que som consistents en l'aspecte defensiu, un fet que ens permet explotar el talent ofensiu. Viatgem a Sevilla amb il·lusió i ja hem guanyat a escenaris potents, com València i Vila-real. El Sánchez Pizjuán és un camp difícil però confiem en nosaltres i per què no, tornar amb tres punts», confessava el val·lisoletà, que té el do d'utilitzar la paraula justa en el moment oportú.

El Sevilla fa por? No en fa menys el seu Girona. «Tots els partits són difícils i cada rival té unes característiques que s'han de tenir en compte, però no hem de perdre de vista el nostre potencial. Segur que el Sevilla ho té estudiat i buscarà la millor manera de frenar-nos. Cadascú té les seves armes, però nosaltres confiem en la tasca que estem fent». Amb 21 punts, els gironins són a un punt de la zona europea. «En els darrers partits hem fet les coses bé i hem sumat punts importants, més enllà de l'última derrota. Hem de mantenir la línia competitiva que estem ensenyant aquest curs, a Bilbao vam estar bé però ens va faltar tenir més la pilota. El Sevilla està fort i viu en les posicions capdavanteres, li tenim molt respecte però només pensem en nosaltres».

Com no podia ser d'una altra manera, el nom de Pablo Machín va acaparar bona part de l'atenció. «Serà un partit especial per a molts dels meus jugadors, perquè van tenir Machín molts anys i van aconseguir, plegats, coses molt boniques. En l'àmbit personal, aquest lligam marca de per vida. Més enllà d'això, espero que competeixin tan bé com saben, al nivell habitual. Les sensacions, a escala individual, cadascú les portarà com millor sàpiga». Preguntat per si el tècnic sorià tindrà avantatge pel fet d'haver instaurat l'actual dibuix -amb matisos- gironí, Eusebio va respondre que «no ho crec»: «Ara fem coses diferents de les seves, així que dubto que ens pugui conèixer en profunditat. Si ens ha analitzat, veurà que el sistema és el mateix però els matisos han canviat. Segur que ara ens coneix més pel que hem fet en aquest inici de curs que pel que va fer ell durant els anys anteriors». L'entrenador del Girona, que va recordar que contra el Leganés ja es va enfrontar a una defensa de tres, tampoc creu que el fet d'haver jugat dijous pugui perjudicar el Sevilla. «No van tenir un desgast com el que podien haver tingut, principalment en l'aspecte anímic, perquè el partit se'ls va posar de cara ben aviat. Fins i tot diria que moralment els pot haver impulsat, la classificació». Per als sevillans, segons a la taula, tot van ser elogis. «Tenen jugadors amb molta qualitat i una proposta de joc molt clara: Machín sap treure el rendiment dels seus homes».

Àlex Granell es perfila com a titular al carril esquerre, on ha actuat amb bona nota contra l'Atlètic i l'Athletic. «No em preocupen les baixes, tenim recursos suficients per competir al màxim nivell. Potenciarem les nostres virtuts desitjant disminuir les seves. Mitjançant el compromís i la nostra mentalitat competitiva, intentarem compensar les fortaleses del Sevilla i merèixer el triomf». Dels absents, tan sols Bounou té opcions de jugar el pròxim divendres contra el Getafe. «Ha provat amb el grup però encara no el veiem al 100%, preferim que es recuperi per a la setmana que ve. Sobre Planas, vam creure que el tindríem a Bilbao però les ganes han fet que el procés s'alenteixi una mica més, no crec ni que ell ni Muniesa estiguin disponibles fins al principi del 2019».