Becerra, fa 4 anys, l'últim porter del Girona que va aturar un penal

El Girona és l'equip al qual han xiulat més penals aquesta temporada a la Primera Divisió: 6. En total, en l'any i escaig que porta a l'elit, els àrbitres li han assenyalat 11 penals en contra i 10 han acabat en gol. Jorge Molina, en el Getafe-Girona de l'any passat, va enviar la pilota al pal. De fet, un porter blanc-i-vermell no atura un penal a la Lliga des del 9 de novembre del 2014. L'heroi va ser Isaac Becerra, que va desviar el xut d'Óscar Díaz del Valladolid però ni això va servir per puntuar perquè el Girona -que acabaria el curs amb 82 punts i la doble patacada contra el Lugo i el Saragossa- va perdre per 2-1. L'ara porter del Nàstic també va veure com un penal llançat per Sandro Ramírez, del Barça B, picava contra la fusta uns mesos abans.

En només set dies, i després d'una ratxa d'imbatibilitat a camp contrari impecable -el Girona no perdia des del vuit d'abril-, els d'Eusebio han acumulat dues derrotes consecutives a camp contrari, amb dos penals inclosos que Gorka, el porter en actiu que més penals a aturat a Primera, no ha pogut desviar. El primer, a San Mamés al minut 91, de jutjat de guàrdia perquè un contacte de Muniain amb Ramalho -no de Ramalho amb Muniain- no va ser ni valorat pel VAR. Aduriz no el va desaprofitar i els tres punts es van quedar a San Mamés. Ahir, a Sevilla i un pèl més clar, un contacte de Juanpe amb André Silva, va ser suficient perquè Banega enviés la pilota al fons de la xarxa.



Tres penals l'any de l'ascens

Aquest curs, el Madrid -dos gols-, l'Osca i l'Eibar també els han marcat des dels 11 metres. Els anys anteriors, ni el mateix Bounou -el Tenerife, amb Aarón Ñíguez xutant desviat un Panenka, i el Getafe, mitjançant un xut al pal de Scepovic, en van fallar dos el curs de l'ascens (16-17)-, ni René Román -Edgar Hernández, del Reus, el va enviar a la graderia en ple temps de descompte- en van poder aturar cap per la seva pròpia eficàcia. Bounou, defensant els colors del Saragossa, també va agafar-se als pals, precisament en una visita a Montilivi: era el tram final del curs 14-15, i Jandro -amb 0-1 al marcador- va errar un penal. Minuts després, però, Mas marcaria l'empat definitiu. Com a curiositat, aquest estiu Vito en va desviar un contra el Bolton (0-0).