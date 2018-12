El Girona visitarà el Llevant el 4 de gener i rebrà l'Atlètic a la Copa el dia 9 (19.30)

El Girona ja coneix els horaris dels tres primers partits de 2019, dos de lliga i un de Copa, el de l'anada de vuitens de final. L'any s'obrirà el divendres 4 de gener al Ciutat de València contra el Llevant (19.00), seguirà amb el partit de Copa contra l'Atlètic a Montilivi el dimecres 9 de gener (19.30) i tindrà una nova cita el dissabte 12 a l'estadi contra l'Alabès (18.30) en el darrer partit de la primera volta. Un calendari molt carregat per a un Girona que s'ha encallat a la lliga i que haurà de fer front també quan es reprengui la competició després de Nadal a l'eliminatòria de Copa. LaLliga, en la jornada 18, no ha situat cap partit el dissabte 5 de gener a la franja de les 18.30 h per preservar les cavalcades de Reis.