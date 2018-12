La qualitat en la finalització decideix

Segona derrota consecutiva del Girona davant un Sevilla que va ser millor quan es va acostar a l'àrea d'un equip d'Eusebio que no acaba de trobar-se còmode atacant. Ahir calia fer un partit perfecte per poder treure algun punt del Sánchez Pizjuan ja que tant en el moment de defensar com sobretot en la zona de finalització els futbolistes dirigits per Pablo Machín van mostrar la seva qualitat individual. Els d'Eusebio no han sumat cap punt en els dos desplaçaments que han tingut aquesta setmana, al País Basc l'empat va estar molt a prop però a Andalusia el matx va fer molta pujada. L'equip va continuar apagat en atac, Stuani va aparèixer molt poc i Portu encara està lluny del seu millor estat de forma, amb pocs recursos en atac el Girona va quedar limitat i la manca de gol el va deixar sense possibilitats en un partit on era complicat puntuar.

Valery titular. Eusebio va presentar una alineació molt similar a la de San Mamés, on les novetats van ser en el carril esquerre amb l'entrada de Valery Fernandez en el lloc d'Àlex Granell i la de Douglas Luiz com a mig centre ocupant la posició d'Aleix Garcia.

Amb Valery a l'onze inicial el tècnic buscava més profunditat a la banda, Granell ho havia fet bé els dies en què hi havia jugat, donava sortida de pilota i qualitat en les passades, es defensava ocupant bé la posició però no aportava recorregut i desequilibri en atac. L'aposta pel jove futbolista de l'Escala era arriscada, davant tenia a un Sevilla molt ofensiu i que va atacar en moltes fases del partit amb un Jesús Navas arribant des del darrere i Ben Yedder que li buscava desmarcatges a l'esquena. El futbolista sorgit del futbol base va complir, condicionat per una targeta groga que va veure molt aviat va dosificar esforços i va controlar-se en defensa de forma intel·ligent per no posar en risc al seu equip.

Al centre Pere Pons s'està consolidant mentre que Aleix Garcia i Àlex Granell es quedaven a la banqueta en favor de Douglas Luiz. El brasiler disposa de la confiança de l'entrenador i quasi bé sempre que està en disponibilitat de jugar ocupa un lloc com a titular. Per la seva banda el tècnic del Sevilla va sortit amb el millor equip possible, sense concessions ni descans per a futbolistes que venien de jugar l'Europa League dijous passat, el tècnic local va presentar un equip de moltes garanties. Amb la baixa per sanció de Fran Vázquez i la recuperació del central danès Simon Kjaer vam poder veure novament el sistema de joc que més agrada al sorià. Al darrere tres centrals s'ajuntaven per defensar, a bandes Sergio Escudero i Jesús Navas, al centre un doble pivot molt ben compensat on Roque Mesa aporta treball, qualitat i recuperació de pilota mentre que Éver Banega gestiona el control i el ritme de joc. En atac una tripleta molt ofensiva la formaven Pablo Sarabia de mitja punta acompanyant dos golejadors que sempre creen perill, el francès Ben Yedder i el portuguès André Silva.

L'inici desitjat. El primer temps el Girona el va jugar tal com tenia previst, plantejava una pressió alta en alguns moments per poder condicionar el joc al seu adversari, on Cristhian Stuani era el que realitzava el primer moviment avançant la seva posició mentre que darrere seu Portu, Borja García, Pere Pons i Douglas Luiz l'acompanyaven en la recuperació. Els locals es veien sorpresos i no trobaven la manera de poder connectar bones passades, Éver Banega estava controlat i en poques ocasions apareixien els davanters André Silva i Ben Yedder. Quan la pressió no era possible l'equip feia un bon replegament amb una línia de cinc al darrere i quatre jugadors al mig camp.

El treball defensiu de tot el conjunt i les aturades de Gorka Iraizoz van mantenir viu un equip que va tenir la seva oportunitat d'or en una bona jugada col·lectiva. A diferència de Bilbao, l'equip es va estirar més en atac i en un bon desplegament per bandes va arribar una ocasió en què Cristhian Stuani va estar a punt d'avançar el seu equip, la rematada la va aturar el porter xec Tomas Vaclik.

Un altre penal en contra decanta el partit. Ja des de l'inici del segon temps es va veure un Sevilla més intens, els de Machín van augmentar el ritme de pilota, la pressió sobre el rival i la velocitat en el joc. En una jugada ben trenada, André Silva va fer un bon control dins l'àrea per anar-se'n de la marca de Juanpe, el central es va desequilibrar en el moment que estava superat i va cometre un penal que va decantar el desenllaç del partit. Amb el resultat desfavorable el matx es va trencar i el Girona va quedar en zona de ningú. Era el moment d'ordenar-se amb la idea de mantenir-se vius per competir fins al final però els sevillans van aprofitar la inèrcia positiva per fer el segon.

La connexió entre tres futbolistes de molt nivell va ser letal, Éver Banega inicia l'acció amb una passada entre línies a Pablo Sarabia, el mitja punta condueix fins a trobar BenYedder que li torna la passada per deixar-lo sol dins l'àrea i aquest en una rematada a un sol contacte i amb l'interior del peu dret va enviar la pilota al fons de la porteria defensada per un Gorka batut. Va ser el gol definitiu i el que deixava sense cap opció al Girona.

Eusebio va moure fitxa donant entrada sobre la gespa a Seydou Doumbia, la idea del tècnic passava per buscar un canvi de sistema jugant amb quatre al darrere, quatre al mig camp i dos davanters centres, Doumbia s'ajuntava amb Stuani per lluitar contra els tres centrals del Sevilla. Poc va durar la modificació tàctica ja que en la primera jugada només saltar la gespa el davanter de Costa d'Ivori es va lesionar.

Tot i la derrota torna a ser el moment de mirar endavant, divendres torna la Lliga a Montilivi davant un Getafe molt competitiu, serà l'últim rival abans de les vacances de Nadal en un partit on serà necessari fer-ho bé per tornar a recuperar posicions a la taula classificatòria.