«Veure com competeix l'equip em fa sentir orgullós»

De les rodes de premsa més breus des que està al capdavant del Girona va oferir ahir Eusebio Sacristán al Sánchez Pizjuán. Visiblement molest i potser resignat amb el resultat, va respondre educadament, com és ell, tot i que amb quatre o cinc preguntes va despatxar el seu discurs. Va destacar la «igualtat» del primer temps, alhora que va lamentar el que va passar a la segona, amb els dos gols pràcticament consecutius que van capgirar el panorama. Es va quedar amb «la intenció de quedar-se amb la pilota» i de «generar problemes al rival», subratllant també la «importància» que té el partit de divendres vinent, l'últim abans de les vacances. A això se li va sumar el diagnòstic de la lesió de Doumbia, un «cop fort» que no va anar acompanyat de cap termini. I finalment, va explicar per què havia escollit Valery en comptes de Granell tot buscant més «profunditat» i «presència en atac».

«Al primer temps hi ha hagut bastanta igualtat, amb els dos equipos seguint els nostres respectius plans. Però després del descans, tot i entrar bé, el penal i la seva arribada constant entre línies ens ha fet mal. S'han apoderat del partit després de l'1-0. És una llàstima no haver-nos posat per davant a la primera meitat», valorava. Tot i perdre, com fa una setmana a Bilbao, Eusebio va treure certes conclusions positives que no li van deixar la desfeta de San Mamés. «Em quedo amb la intenció de tenir la pilota i de generar-li problemes al Sevilla. Ho hem fet en moltes ocasions, igualant un rival que té molt de poder físic i tècnic. Els hem generat dificultats, posant en pràctica tot allò que hem estat pensant que podia ser positiu per a nosaltres». Sí, això durant poc menys d'una hora, fins que Banega va marcar de penal: «Se'ns han posat per davant i hem perdut l'equilibri, però em quedo amb com competeix aquest equip. Això em fa sentir orgullós».

Se li va preguntar per Doumbia, que només va durar deu minuts al damunt del terreny de joc: «Té un cop fort», va limitar-se a dir. No li vol donar més voltes el tècnic, que ja té prou maldecaps pel que fa el capítol de lesions. Ara, toca centrar-se en l'«importantíssim» partit de divendres contra el Getafe a Montilivi i després ja vindrà el mercat d'hivern. «Llavors analitzarem la situació de la plantilla i veurem si tenim o no necessitats». De l'últim matx del 2018, el tècnic va dir que «és important per canviar la dinàmica i perquè arriba just abans de l'aturada. Treballarem com sempre per marxar ben contents de vacances».

Finalment, va justificar la titularitat del jove Valery Fernández al carril esquerre. «Enteníem que per a aquest partit el millor era que jugués un lateral o un carriler amb un perfil més ofensiu per tal de generar problemes per banda. És un futbolista que està treballant bé. Per ser el seu debut a la Primera Divisió trobo que ha tingut una molt bona actuació. Estic molt content amb ell», va valorar del de l'Escala.