La plantilla, cos tècnic, dirigents i treballadors del club van celebrar ahir el tradicional dinar de Nadal de cada any. L'escenari escollit va ser el restaurant Siloc on ja al final de l'àpat, el capità Àlex Granell, el tècnic Eusebio Sacristán i el president Delfí Geli van fer els parlaments protocolaris. A l'apat hi van assistir Ferran Soriano, director executiu del City, i Pere Guardiola, copropietari del club gironí (foto).