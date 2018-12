El dilema de mantenir Gorka o tornar a Bono la titularitat

Estirada de Gorka a San Mamés que va desviar la pilota per evitar un gol local

Oblidat per molts des de feia mesos, Gorka Iraizoz ha reaparegut amb força a l'escenari amb tres notables actuacions les tres darreres jornades. La lesió de Bounou contra l'Atlètic de Madrid va fer que el navarrès tornés a l'equip després de molt de temps relegat a la suplència. La baixa del marroquí va fer que Iraizoz també fos el titular a Bilbao (1-0) i diumenge passat a Sevilla (2-0), on malgrat encaixar dues derrotes, el navarrès va ser el millor de l'equip.

D'aquesta manera, amb Iraizoz en plena forma als seus 37 anys, i mostrant la seva millor versió, a Eusebio se li gira un nou maldecap divendres contra el Getafe. No és pas en forma de lesió, fet habitual les últimes setmanes, sinó de recuperació. I és que aquesta setmana s'espera que Bounou s'integri plenament als entrenaments amb el grup un cop superada la seva lesió a l'adductor. Això fa que amb Bounou en condicions i Iraizoz a un nivell espectacular, Eusebio tingui un dilema dels grossos. En aquest sentit, després de la desfeta a Bilbao de dilluns passat i amb Bounou lesionat, el tècnic de La Seca va dir que «encara era molt aviat» per dir si el navarrès li havia pres el lloc al marroquí. Amb Bounou recuperat però encara sense segellar la seva renovació, caldrà veure ara quina és la decisió d'Eusebio contra el Getafe. Si li toca tornar a seure a la banqueta, Iraizoz ho encaixarà amb professionalitat i «intentant ajudar els companys» com assegurava aquests dies que sempre ha fet des que va arribar.

A San Mamés va ser el millor indiscutiblement amb més de mitja dotzena d'aturades de mèrit i al Sánchez Pizjuán també va realitzar intervencions de mèrit que van allargar l'esperança de puntuar del Girona. A més a més, durant l'estona que li va tocar jugar contra l'Atlètic a Montilivi, també va evitar que els matalassers capgiressin el gol d'Stuani i s'enduguessin el triomf amb un parell d'intervencions de màxima dificultat a Saúl i Gelson Martins. Eusebio recordava dilluns passat a San Mamés que Gorka «trasnmet tranquil·litat i seguretat a l'equip i que està preparat per quan se'l necessita».

Els números individuals d'Iraizoz aquesta temporada són espectaculars. Segons una dada de LaLliga, en els 3 partits que ha jugat fins ara (198 minuts) ha aparegut cada 11 minuts per fer una aturada. A més a més, el navarrès té un 88% d'encert en les seves intervencions. Els números personals contrasten amb els de l'equip que ha encadenat la pitjor ratxa del curs amb dues derrotes i un empat (1 punt de 9) en els quals Iraizoz ha encaixat 4 gols.

Com a curiositat, l'exjugador de l'Athletic és el porter en actiu que més penals (8) ha aturat a la Lliga juntament amb Sergio Asenjo (Vila-real). Tot i això, Iraizoz no va poder fer res per evitar que els llançaments d'Aduriz a Bilbao i de Banega a Sevilla entressin.