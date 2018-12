Marc Muniesa vol estar a punt contra el Llevant

És com una mena d'epidèmia, que des que s'ha estès no hi ha qui la pugui aturar. S'hi posa remei, es pensa quines poden ser les caues, però no hi ha manera. Tard o d'hora, algú acaba caient. És difícil de saber què és el que passa a Montilivi. Aquesta temporada, els jugadors no fan altra cosa que visitar la infermeria. Alguns més que d'altres; n'hi ha que ho han evitat, mentre que també hi ha aquells que s'hi han de quedar bastant de temps. Se n'està sortint com pot el Girona. Treu el màxim rendiment dels pocs recursos que li queden i, alhora, es beneficia del talent dels joves del filial. Prou bé ha anat fins ara, veient com està tot plegat. El descens encara està lluny i s'han sumat prou punts com per ser optimistes arribats a aquestes alçades de la pel·lícula. Tot i això, és inevitable que cal anar recuperant peces, perquè fiar-ho tot al que pugui arribar al mercat d'hivern seria massa agosarat. Amb Johan Mojica i Aday Benítez no s'hi pot comptar. En tenen encara per uns quants mesos, pel que s'haurà d'esperar. No tant amb Patrick Roberts, però deu n'hi do. A l'anglès encara li queden unes setmanes de repòs després d' esparracar-se fort a la Copa. No tot és negre, per això. Bounou ja està a punt per reaparèixer i, de mica en mica, la defensa també s'anirà poblant de nou. Un dels que tenen el retorn més a prop és Marc Muniesa. Li tocarà esperar un xic més del que li hauria agradat, però si les previsions es compleixen i res es torça, estarà disponible per entrar de nou en acció al Ciutat de València en la que serà la primera cita oficial del 2019.

Va arribar un moment, no fa pas gaire, que a Muniesa se'l va assenyalar com la solució d'emergència, l'enèsima, per cobrir el forat que hi havia al carril esquerre. A l'RCDE Stadium, a finals de novembre, el lloretenc va haver de saltar al camp al rescat. Sense Aday ni Mojica, Planas era l'única peça vàlida per aquella banda, però va lesionar-se. Era el seu cinquè partit seguit, tot un rècord des que està al Girona. Eusebio va mirar cap a la banqueta i va fer entrar Muniesa, que va rendir prou bé en una posició que no li és pas tan desconeguda perquè aquesta temporada ja l'ha hagut de tastar més d'una vegada. Veient que Planas en tindria per un temps, se'l va assenyalar com l'indicat per fer de carriler. Però no. Ell també es va fer mal. El diagnòstic, una lesió al soli que li ha fet perdre's els tres darrers partits de Lliga, contra l'Atlètic, Athletic i Sevilla, i també el de Copa amb l'Alabès a casa.

La seva recuperació va per bon camí i encara ja la recta final. Tot i això, està descartat per l'última jornada de l'any, la d'aquest divendres contra el Getafe. Sabent això, Muniesa està centrat al cent per cent en aprofitar l'aturada de Nadal per culminar la seva posada a punt i estar en condicions de reaparèixer el 4 de gener al Ciutat de València, camp del Llevant. «Hem anat setmana a setmana. Volia arribar a Sevilla, però no em recuperava ni crec que estigui per a divendres. Vull passar pàgina i estar perfectament de cara al gener, per al duel amb el Llevant. Jo volia viatjar aprofitant les vacances de Nadal, però em quedaré aquí per culminar la meva recuperació», explica el central. Muniesa ha jugat aquesta temporada 10 dels 16 partits de Lliga i un a la Copa del Rei. Bons desitjos individuals i també col·lectius: «L'any passat ens vam salvar sobrats i en aquest a tothom li costa. Esperem guanyar el Getafe per marxar satisfets de vacances i seguir-ho fent bé en la segona part de la temporada.

Més proves a Doumbia

Deu minuts va estar-se Seydou Doumbia al damunt del terreny de joc. Temps suficient per aparèixer un parell de cops i lesionar-se. Un altre nom per a la llista negra. Poc explícit va ser Eusebio a la sala de premsa quan se li va preguntar per l'estat físic de l'ivorià. «Té un cop», va limitar-se a dir. No mentia, però va fiar-ho tot al diagnòstic de les proves que se li havien de fer ahir. L'examen, però, tampoc va servir massa per sortir de dubtes. Perquè segons el breu comunicat que va facilitar el club, el que té el jugador és «un cop al turmell» i el primer cop d'ull no va servir perquè s'apreciés «fractura o lesió muscular». Veient el panorama, al futbolista se li farà «una segona ronda de proves».