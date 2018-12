Fran Sandaza s´incorpora a l´Alcorcón

Un dels protagonistes de la temporada de l'ascens del Girona a Primera Divisó, el davanter Fran Sandaza, es va incorporar ahir a l'Alcorcón amb un contracte per al que resta d'aquest curs i un més per reforçar un dels equips capdavanters de la Segona Divisó actual. Després de la seva sortida de Montilivi, Sandaza va provar una aventura al futbol de Qatar que no li va sortir bé, ni arribant a debutar en partit oficial, i després ha estat jugant amb el Qingdao Huanghai de la segona divisió xinesa amb escàs protagonisme.