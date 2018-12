Preparant el festival de Nadal de Les Arrels

El Centre d'Arts Escèniques El Canal de Salt bull d'activitat un dimarts de desembre al matí. Els alumnes preparen el festival de Nadal que s'estrena avui, i tot són somriures i música. A Javi Salamero, el mestre d'Educació Física de Primària, li toca estar a dalt, al control. I ho gaudeix. Com gaudia en la seva etapa al futbol professional (al Girona, en tres moments diferents), i com ho fa ara des dels camps amateurs de Primera Catalana. Salamero va aparcar set anys la docència però ara s'hi ha tornat a llançar de ple, amb una implicació total. El seu últim càrrec a l'elit va ser el de secretari tècnic del Llagostera en l'etapa a Segona, amb Gerard Escoda, d'on va acabar passant a tècnic del filial. Aquest any Javi Salamero va acceptar el repte del Palamós. Superats els problemes interns amb la disputa pel poder entre l'antiga junta de Joan Pau Pérez i l'actual de Patxi Otamendi, el degà assumeix el propòsit de lluitar amb Girona C i Vilassar per l'ascens. Com diu l'entrenador, per què no somiar