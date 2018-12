Els socis pagaran entre 15 i 25 euros per veure el partit de Copa contra l'Atlètic

Els socis del Girona pagaran entre 15 i 25 euros per veure el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid (dimecres 9 de gener, 19.30). Tots aquells abonats que vulguin assistir-hi respectant la seva localitat hauran d'activar el carnet a travès de la plana web del club, fent el pagament que els correspongui, i a més podran adquirir dues entrades addicionals amb aquests mateixos preus entre els dies 24 i 27 de desembre, igual com ho podran fer els socis sense abonament. El termini per activar els carnets s'acaba el diumenge 23 a la mitjanit. Els abonats que no hagin activat el seu carnet en les dades indicades perdran el seu seient, que serà alliberat.

A partir de dijous 27 de desembre, a les 12 del migdia, s'obrirà la venda per al públic en general. Els preus de les entrades, però, s'incrementaran considerablement, entre un 50 i un 60%. Els gols passaran a costar 30 euros, la preferent, 40; la preferent coberta, 45 i la tribuna 60. Tot i que el partit no està inclòs a l'abonament, el club confia que Montilivi registrarà una bona entrada en el retorn de l'Atlètic a l'estadi tot just un mes després de l'última visita, quan el 2 de desembre hi va empatar a un després dels gols d'Stuani i Ramalho en pròpia porta. En aquell partit de lliga Montilivi va quedar lluny del ple però va registrar una bona entrada (12.104 aficionats).

L'equip i les vacances

D'altra banda la plantilla del Girona tindrà vacances de Nadal des d'aquest divendres a la nit, quan acabi el partit contra el Getafe, i fins el dissabte 29. El diumenge 30 tornaran als entrenaments amb una doble sessió. El dia 31 treballaran al matí, i el dia 1, a la tarda.