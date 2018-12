El llarg camí de Jaime Mata fins arribar a Primera Divisió

L'estiu del 2016, Jaime Mata va decidir no continuar al Girona. El davanter madrileny s'havia quedat a les portes de l'ascens a Primera Divisió dos cops i tenia la sensació que el tren li estava passant de llarg. Aquell any, l'Osasuna havia deixat els gironins sense el seu somni, Mata va viure sobre la gespa aquell 0-1 amb gol de Kenan Kodro i també el 2-1 de l'anada a Pamplona, com la temporada anterior el davanter madrileny havia quedat desolat pel gol de Caballero (Lugo). Massa patacades i Mata, igual que va fer el porter Isaac Becerra, va decidir no renovar pel Girona i intentar arribar a una Primera Divisió, que llavors encara no coneixia, fitxant pel Valladolid. Error. Perquè la temporada següent, el Girona sí que pujaria a Primera Divisió i ell no tindria una temporada fàcil a terres castellanes: el Valladolid va acabar setè i ell no aconsegueix ser un titular indiscutible competint amb jugadors com Michel, Villar o Raúl De Tomás. Això sí, dels 5 gols que va marcar Mata aquella temporada el primer va ser contra el Girona en la derrota dels de Pablo Machín a Zorrilla en la segona jornada de lliga (2-1).

Mesos més tard, a la segona volta, Jaime Mata va tornar per primer cop a Montilivi. Va ser titular, però ni va marcar ni va poder evitar la derrota del seu equip contra un Girona que començava a enfilar el camí de l'ascens. Mata va ser substituït i va acabar sent xiulat per la seva antiga afició que li recriminava les seves maneres en la protesta d'un possible penal i en una picabaralla amb Alcalá. «Si la gent creu que pel meu pas per aquí haig de ser xiulat, ho assumeixo. El públic és lliure i jo he aplaudit pel bon record que tinc de la meva etapa al club», va dir aquell dia Mata parlant d'un Girona que, dos anys i mig abans, li havia donat l'oportunitat d'estrenar-se a Segona A després de fer un parell de bones temporades a Segona B amb el Lleida, pescat per Oriol Alsina.

Al final d'aquella temporada el Girona pujaria a Primera Divisió mentre Mata i el Valladolid es quedarien a Segona, però, demà el davanter tornarà a Montilivi. I ho farà com a jugador de Primera Divisió amb la samarreta del Getafe. Entremig, una temporada espectacular de Jaime Mata el curs passat a Segona Divisió marcant 35 gols amb el Valladolid. Els castellans varen acabar pujant a Primera Divisió, però el dia de la celebració Mata ja sabia que el seu anhelat salt a la màxima categoria no seria amb el club castellà. Ramon Planas, llavors director esportiu del Getafe i actualment treballant al Barça, ja el tenia lligat pel club del sud de Madrid.

Del Tres Cantos a Primera

«Ha estat un llarg camí el que he hagut de recórrer per arribar a dia d'avui a formar part d'una plantilla de Primera Divisió. Vaig jugar al Tres Cantos, al Pegaso, en equips del meu poble, i el salt amateur el vaig fer a regional, després vaig pujar a preferent, després a tercera, després a Segona B, a Segona i ara a Primera. He passat per totes les categories, o sigui que la veritat per això et dic que ha estat un camí llarg, però bonic», va explicar Mata aquest estiu en un reportatge a la pàgina web del Getafe en què també es va recordar de les seves dues temporades a Montilivi: «Crec que on més he patit ha estat a Girona amb els dos anys que vam estar molt a prop de pujar a Primera Divisió i ens vam quedar amb la mel als llavis».

Les patacades contra el Lugo i, un any més tard, en l'eliminatòria contra l'Osasuna van quedar gravades en la memòria de Mata. L'ascens amb el Valladolid i el debut a primera amb el Getafe no li han fet oblidar el que se sent en perdre: «Mai et poses a l'altra banda, la del que perd, de com arriba a casa aquesta persona i quan arribes tu a aquests partits, i per desgràcia ..., a mi em va tocar dos anys viure la part negativa, quan et poses ja en la seva pell, en aquesta tessitura i és quan t'adones que és esport, i que al final no sempre es guanya, no sempre és bonic, i també et fa madurar i aprendre molt».

Ara, amb 30 anys acabats de fer, Jaime Mata ha arribat a Primera Divisió i, a poc a poc, es va fent un lloc en els plans de Bordalás i ja ha marcat 3 gols a la lliga (contra el Celta, l'Athletic i l'Espanyol) i dos en la Copa en el partit d'anada al camp del Còrdova. Només el veterà Jorge Molina ha marcat més gols que Mata aquesta temporada en un Getafe que, sense disposar d'un gran golejador com Stuani en el cas del Girona, treu molt rendiment de les seves armes i amb Bordalás i el seu futbol poc amic de les alegries ofensives ocupa el setè lloc de la classificació amb tres punts més que el Girona.

A la plantilla del Getafe també hi ha el porter blanenc Rubén Yañez que, de moment, encara no ha debutat ni a la Lliga ni a la Copa.