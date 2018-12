Eusebio: "Tenir dos grans porters és una molt bona notícia"

El Girona rebrà demà el Getafe després de dues derrotes consecutives en els desplaçaments a Bilbao i Sevilla amb la novetat del retorn de Bounou i la baixa de Doumbia que s'afegeix a les ja conegudes de Muniesa, Roberts. Carles Planas, Aday o Mojica. "Venim de dos partits en els que no hem pogut aconseguir punts i volem fer un bon partit abans de vacances per marxar amb bones sensacions i aconseguir una victòria que ens deixaria molt contents, però per guanyar haurem de superar el Getafe que està competint molt bé i està en bona dinàmica", ha explicat Eusebio que comptarà amb els quinze jugadors del primer equip que estan en bones condicions (incloent-hi aquí ja a Pedro Porro) i amb tres jugadors del Peralada: Valery, Paik i Soni que entra en el lloc de Doumbia.



El retorn de Bounou a la convocatòria provoca el dubte de si Eusebio tornarà a comptar demà amb el marroquí a l'onze titular o mantindrà Gorka, que ha fet dos bons partits a Bilbao i Sevilla, a la porteria. "Tinc decidit l'equip que començarà el partit de demà, a la porteria no és una decisió fàcil perquè abans de lesionar-se Bounou estava jugant a un alt nivell i Gorka ha rendit molt bé quan li ha tocat jugat. La bona notícia és que tenim dos porters de molt bon nivell i la llastima és que a mi em toca decidir quin dels dos jugarà deixant-ne un sense el premi que es mereix", ha explicat Eusebio que tampoc ha aclarit si Granell o Valery ocuparan el carril esquerre i ha elogiat tant el migcampista per la seva predisposició a adaptar-se a jugar a la banda i a Valery que "té molt bones condicions, però lògicament ha de fer el procés d'adaptar-se a la categoria".

Convocatòria:

Iraizoz, Bounou, Juanpe, Alcalá, Bernardo, Ramalho, Porro, Valery, Pere Pons, Granell, Douglas Luiz, Aleix Garcia, Paik, Borja García, Portu, Stuani i Soni.