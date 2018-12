El Girona prohibirà fumar a Montilivi des de l'1 de gener

Montilivi es convertirà a partir de l'1 de gener en un estadi sense fum. El Girona ha anunciat aquest vespre que a partir d'aquesta data estarà prohibit fumar a Montilivi, tot i que donarà l'opció a tots aquells seguidors que ho vulguin fer de sortir de la instal·lació i tornar a entrar. D'aquesta manera caldrà demanar als vigilants de seguretat un tiquet especial que permetrà abandonar la instal·lació per fumar i poder tornar a entrar. Aquesta opció només es podrà fer per l'accès que hagi usat l'aficionat per entrar al camp amb la seva entrada o abonament.

"A l'estadi, deixa el tabac fora de joc", és el lema que el Girona promociona en un video que ha penjat a les xarxes socials després d'anunciar que a partir de l'any que ve no es podrà fumar a Montilivi. Una frase que es fa seva Pere Pons, en la grabació, en la que també hi apareix Portu, que assenyala que "volem un ambient sa a Montilivi".

A finals de març el Girona ja va llançar una campanya per conscienciar els aficionats a no fumar. Aleshores era una recomanació, que a partir de 2019 es convertirà en prohibició. "Es demana als fumadors que s'abstinguin de fumar a la zona de graderia i que en cas que vulguin es dirigeixin al espais oberts situats als accessos per tal que cap espectador, des del seu seient, es vegi incomodat pel fum mentre gaudeix del partit", explicava aleshores el club. Ara, els fumadors, hauran de sortir de la instal·lació. El club vol així fomentar els valors de la salut, el respecte i la protecció a les persones i en especial als menors. El de demà contra el Getafe (19.30) serà el darrer partit en què es pot fumar al camp del Girona. El partit de Copa contra l'Atlètic del 9 de gener serà el primer en entrar en vigor la decisió.