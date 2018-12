Raül Agné: «El Girona ja està al Top 10 del futbol espanyol»

El cervell que ha dissenyat això té molt clar el que vol». Ho va assegurar ahir l'exjugador i extècnic del Girona Raül Agné, que unes setmanes més tard d'acabar la seva aventura al futbol xinès va ser un dels assistents a l'acte, descobrint que el seu posa nom a una de les habitacions de l'Acadèmia. Agné no va parar de saludar i va fondre's en una càlida abraçada amb Xavi Agustí, que li va preguntar per la seva etapa asiàtica. El tècnic es va mostrar gratament impressionat pel creixement exponencial d'un club que havia conegut en unes circumstàncies molt menys favorables.

«Veure això és molt gratificant. El Girona ja no fa declaracions d'intencions, sinó que això són fets consumats. Penso que el club ja està al Top 10 del futbol espanyol, jo he estat en equips amb molta més història i puc assegurar que no tenen res de tot això», va desgranar. Agné, que també va parlar força estona amb Narcís Julià, valorant la situació del Saragossa després d'un nou canvi a la banqueta (Víctor Fernández ha rellevat Lucas Alcaraz per treure l'equip del descens a Segona B), considera que disposar d'equipaments com l'acadèmia Les Hortes reforça el projecte sobretot per si arriben mals moments: «els clubs que estructuralment estan preparats quan hi ha un daltabaix això els sustenta. Si no tens res, és més difícil».

Julià comparteix els arguments d'Agné. «És un pas molt important, aquesta acadèmia. A més està bé el detall de posar noms d'exjugadors, explicant als nanos d'on ve el club i que potser abans no hi ha hagut etapes tan glorioses. He pogut parlar amb els nois que estan a l'habitació que porta el meu nom i els he explicat la meva situació, que per jugar a Primera vaig haver de marxar de Girona. Ara saben que si abans era possible arribar a l'elit, ara encara més si aprofiten aquesta oportunitat».

Geli: «És un pas endavant»

Per la seva banda el president del Girona, Delfí Geli, va destacar que el projecte dels Maristes «és un pas endavant important. Sempre hem dit que el club aposta pel futbol base. Hem d'anar donant les millors condicions perquè així sigui». El dirigent considera que l'acadèmia Les Hortes «és l'exemple que els nanos, vinguin d'on vinguin, poden apostar per jugar al Girona sabent les seves famílies que en tindrem cura donant-los un bon lloc per viure i formant persones també des dels estudis».

Sobre la idea de batejar les habitacions amb els noms històrics del club, Delfí Geli va apuntar que «vam buscar noms significatius per la nostra afició, no només que hagin jugat a Primera. Hi ha gent de diverses èpoques i totes hi són representades, amb gent que va passar dificultats al club. Era de justícia aquest reconeixement». L'acadèmia, amb 40 nois, està plena per a aquesta temporada.