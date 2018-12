Rubén Alcaraz: El Valladolid diu que té ofertes de 10 milions

El director esportiu del Valladolid, Miguel Àngel Gómez, va assegurar ahir en una entrevista al «Norte de Castilla» que tenen ofertes de fins a 10 milions d'euros per a un Rubén Alcaraz que, aquest estiu, va ser descartat al Girona i traspassat al club castellà per un milió o un milió i mig d'euros en funció dels variables. «Alcaraz, que l'hem signat per un milió i ja hi ha ofertes de més de deu per ell», va dir Gómez que va explicar que el club castellà té la necessitat de treure rendiment dels seus fitxatges i que la possible venda d'Alcaraz seria un moviment rodó. El migcampista català té una clàusula de rescissió de 12 milions d'euros i és titular habitual amb Sergio González. Alcaraz ha estat titular en 15 de les 16 jornades de lliga i només va sortir des de la banqueta en el partit contra l'Alabès. Ha marcat un gol (Osca).