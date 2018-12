A deu dies de l'obertura del mercat d'hivern, el Girona continua pendent de reforçar la plantilla. Un dels candidats és Iván Alejo, pel qual es negocia la cessió amb el Getafe i a qui Bordalás no ha convocat per avui. D'altra banda, mitjans de Romania situaven el portuguès Salomao (Dinamo) a l'òrbita del Girona. L'ex del Dépor i del Mallorca, de 30 anys, acaba contracte el juny del 2019, i diu que no sap «res» del seu futur.