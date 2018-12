Bounou torna a la porteria després de dos partits

Yassine Bounou ha recuperat avui contra el Getafe la titularitat a la porteria del Girona després de dues setmanes de baixa per lesió. Bounou es va perdre les visites a Bilbao (1-0) i Sevilla (2-0), on tot i les excel.lents actuacions del suplent Iraizoz no es va poder sumar res. Eusebio no havia volgut avançar en la prèvia quin porter alinearia una vegada el marroquí s'ha recuperat dels problemes musculars que van impedir-li acabar el duel contra l'Atlètic de Madrid (1-1). Al final ha escollit Bounou, titular habitual des que la temporada passada Machín li va donar l'alternativa al camp del Deportivo en detriment de Iraizoz.