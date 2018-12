«Confiem en nosaltres, guanyar ens acostaria més a la permanència»

El Girona rebrà avui el Getafe després de dues derrotes consecutives en els desplaçaments a Bilbao i Sevilla, però ni els darrers resultats ni la plaga de lesions, amb la baixa de Doumbia i la confirmació que ni Muniesa ni Carles Planas arriben a temps, no ha alterat el somriure d'Eusebio. «Venim de dos partits en què no hem pogut aconseguir punts i volem fer un bon partit abans de vacances per marxar amb bones sensacions i aconseguir una victòria que ens deixaria molt contents, però per guanyar haurem de superar el Getafe, que competeix molt bé i està en bona dinàmica», va dir ahir Eusebio en una roda de premsa en què, tot i assegurar que tenia l'onze decidit, no va voler confirmar si jugaria Bounou o Gorka a la porteria i si el carril esquerre seria per a Granell o per al jove Valery.

Més enllà de les virtuts del Getafe, Eusebio va parlar de centrar-se en el que pot fer el seu equip, «hem treballat molt bé aquesta setmana», deixant clar que «sabem que si estem al nostre nivell habitual, tindrem més a prop el fet de quedar-nos amb els tres punts». Una possible derrota seria la tercera consecutiva, la pitjor ratxa del Girona a Primera Divisió, però ni així Eusebio creu que la situació fos per posar-se especialment nerviós abans de l'aturada de Nadal: «No em vull debilitar, ni hi penso. Hem de tenir en compte què suposa per a l'entorn, però no ens podem desviar del camí. Potser condiciona fora del vestidor; a dins estem tranquils perquè sabem cap a on caminem. Confiem molt en nosaltres mateixos. Guanyar ens acostarà a la permanència, i això és motiu suficient».

Amb Doumbia, el Girona té sis baixes entre els jugadors del primer equip -el davanter s'afegeix a Mojica, Aday, Carles Planas, Muniesa i Roberts-, però això tampoc serveix com a excusa per a Eusebio, que comptarà amb tres jugadors del Peralada: Valery, Paik i Soni. «Hem de pensar que estem en bones condicions, perquè la mentalitat, la proposta i la plantilla són les correctes. No podem centrar-nos en els que no hi són, perquè altres setmanes també hem tingut moltes baixes i hem competit bé».

Sobre el dubte a la porteria, Eusebio va explicar que «no és una decisió fàcil perquè abans de lesionar-se Bounou estava jugant a un alt nivell i Gorka ha rendit molt bé quan li ha tocat jugar. La bona notícia és que tenim dos porters de molt bon nivell i la llàstima és que a mi em toca decidir quin dels dos jugarà, deixant-ne un sense el premi que es mereix». De la mateixa manera, Eusebio tampoc va deixar clar si en el carril esquerre jugarà Granell o el jove Valery com a Sevilla.