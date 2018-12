Bernardo evita la tercera derrota consecutiva

Ahir al migdia, Eusebio assegurava que "no vull pensar en la possibilitat d'una tercera derrota consecutiva perquè això em debilitaria". I la veritat és que l'entrenador del Girona no haurà de pensar que el seu equip ha encadenat tres partits perdent per primer cop a Primera Divisió.

Peró li ha anat de ben poc, Un cop de cap de Bernardo a sis minuts del final ha evitat que el Getafe s'hagi endut un boti exagerat de Montilivi en un partit poc vistós dels dos equips en que els de Bordalás s'han avançat en una de les seves poques oportunitats de gol. Abans del 0-1 d'Ángel, Portu i Bernardo han desaprofitat dues bones ocasions del Girona. El central colombià, però, si que l'ha encertat quan el fantasma de la tercera derrota ja rondava per Montilivi.

Bordalás ha volgut apostar per Jaime Mata en el retorn del madrileny, un estadi que va ser el seu durant dues temporades a Segona Divisió, però sense renunciar als seus dos millors davanters: Ángel I el veterà Jorge Molina. Així, amb Mata sortint des de la teòrica posició d'interior esquerre ha semblat que el Getafe amb un dibuix més atrevit del que normalment s'associa amb Bordalás i el seu futbol poc amic de les alegries. A l'hora de la veritat, però, el Getafe amb prou feines s'ha acostat a la porteria de Bounou que avui, un cop recuperat de la seva lesió, ha tornat a deixar Gorka Iraizoz a la banqueta.

El porter marroquí no ha hagut d'intervenir fins al minut 20 i ha estat més per demèrit de Bernardo que per la intensitat de de la pressió de Molina que, després que el central del Girona li regalés un pilota a una desena de metres davant de la frontal, ha avançat cap a la porteria per acabar fent una rematada molt poc col·locada que Bounou ha aturat sense més problemes.

I el Girona? Igual o, més pobre en atac que el Girona, i després d'un tímid cop de cap d'Stuani a centrada de Pedro Porro els d'Eusebio no s'han tornat a acostar a la porteria defensada per David Soria fins que, a manca de cinc minuts pel descans, Portu ha desaprofitat una claríssima oportunitat de gol davant de David Soria. L'exporter del Sevilla ha dubtat de sortir de la seva àrea a refusar una passada llarga de Borja García i Portu ho aprofitat per córrer més que la defensa del Getafe i plantar-se sol davant la porteria rival. El problema és que Portu ha estat tan ràpid com erràtica la seva definició.

Després del descans, el panorama es va alterar poc. Els dos equips dubtaven si era millor quedar-se al darrere per conservar el punt de l'empat o estirar-se per buscar el gol. I quan es dubta sempre guanya l'opció conservadora. El Getafe ha fregat un premi immerescut quan, després d'una centrada de Foulquier per la banda dreta, Ramalho gairebé envia la pilota dins de la seva pròpia porteria. Les oportunitats de gol anaven cares. I desaprofitar-los podia pagar-se molt car. I això és el que ha fet el Girona. En el minut 58, en una jugada a pilota aturada, Bernardo ha fet una gran rematada de cap que ha trobat encara una millor resposta de David Soria. Excel·lent aturada del porter del Getafe que ha volat per posar una mà quan la pilota colpejada per Bernardo anava a entrar per l'escaire.

El Girona no ha pogut obrir el marcador i, només dos minuts després, ha arribat la gran patacada. El Getafe ha sortit en una ràpida contra amb molts jugadors agafant a contrapeu el Girona que acaba amb una centrada d'Antunes, un hàbil moment de Molina per arrossegar la defensa i deixar sol Ángel que ha superat Bounou (0-1,m.60). El gol ha estat un cop dur per al Girona. Molt dur. L'equip gironí no ha sabut refer-se de veure's per darrere en el marcador ni tan sols quan, 12 minuts després d'encaixar el gol, Eusebio ha fet dos canvis (Lozano i Valery per Aleix Garcia i Pedro Porro) passant a jugar amb defensa de quatre. I, sent sincers, futbol el que es diu futbol el Girona no n'ha creat. Oportunitats, tampoc gaires. Però, en canvi, el Girona sí que ha cregut. Ha cregut que podia empatar i ho ha acabat aconseguint a pilota aturada. Ha tornat a ser Bernardo.

El central colombià, que havia vist minuts abans com Soria li evitava el gol, ha tornat a rematar de cap una pilota aturada i aquest cop no el porter del Getafe no hi ha pogut fer res. 1-1 i el fantasma de la tercera derrota seguida ha passat de lluny de Montilivi. Abans d'acabar, Portu encara ha pogut marcar un 2-1 que hauria acabat d'endolcir el Nadal del Girona. Però, de moment, aquesta no està sent la temporada del davanter murcià...

Fitxa:

Girona: Bounou, Pedro Porro (Valery, m.72), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Granell, Pere Pons, Aleix Garcia (Lozano, m.72), Borja García,

Portu i Stuani.

Getafe: David Soria, Damián Suárez, Djene (Bruno, 52), Cabrera, Antunes, Foulquier, Maksimovic, Arambarri (Rober Ibañez, m.90), Mata,

Ángel (Flamini, m.82) i Molina.

Gol: 0-1 m.60, Ángel; 1-1-m.84, Bernardo.

Àrbitre: Alberola Rojas. Grogues: Foulquier i Flamini (Getafe).

Montilivi: 8.450 espectadors.