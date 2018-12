Eusebio: "Tot costa molt"

Eusebio ha valorat positivament el partit i el resultat final, ja que tot i haver tingut el Girona ocasions per avançar-se, amb el 0-1 del Getafe tot s'havia "complicat". Tot i el punt aconseguit Eusebio ha analitzat que sempre "aspiren a més".

"La sensació és que potser en els últims partits no hem aconseguit l'efectivitat, però estem satisfets i tranquils"

"Tot costa molt i que hem de seguir treballant"

"L'empat ens ha reforçat i anímicament hem tingut ocasions per posar-nos per davant i no marxo content, però sí satisfet amb la reacció de l'equip i haver aconseguit un punt"

- "El descans de Nadal servirà per recuperar lesionats i reforçar la plantilla"

- "Si veiem alguna opció bona per incorporar i millorar les solucions de dins de la plantilla, doncs millor"