«El Girona planta cara als millors»

L'entrenador del Getafe coneix bé Montilivi. Hi ha vingut una pila de cops, ja fos com a entrenador de l'Alacant, Alcoià, Elx, Alcorcón, Alabès i, últimament, del Getafe, i n'hi ha vistes de tots colors. En les 7 darreres visites, però, tot han estat disgustos per al tècnic alacantí. El balanç dels 14 partits de Bordalás a Montilivi és de 11 derrotes, un empat i només dues victòries. És per això que ahir es mostrava molt prudent en la conferència de premsa prèvia al partit. «És un partit difícil en un camp complicat. El Girona ho està demostrant els últims anys», deia. El tècnic recordava que la plantilla del Girona «es coneix molt bé i tenen un estil definit. Són capaços de plantar cara als millors equips del campionat», deia tot recordant que van vèncer el Madrid i que l'Atlètic «no ha pogut guanyar-los». Bordalás destacava la perillositat del Girona. «Té punch amb Stuani, Portu és un gran jugador, Borja Garcia...». A més a més se li va preguntar per les similituds entre Stuani i Molina. «Són jugadors d'equip fenomenals, dels que ajuden i només tinc paraules d'elogi cap a tots dos», deia.