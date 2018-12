El Girona prohibirà fumar a l´estadi de Montilivi a partir de l´1 de gener

El d'aquest vespre contra el Getafe (2/4 de 8) serà l'últim partit en què es podrà fumar a Montilivi. Així ho va anunciar ahir al vespre el Girona en una piulada a la xarxa social Twitter en què feia públic que, a partir de l'1 de gener de 2019, la instal·lació es convertirà en un estadi sense fum. El club va informar que qui vulgui fumar podrà sortir a fer-ho a fora del recinte demanant uns tiquets als membres de seguretat i només per l'accés per on hagi entrat amb el seu abonament o entrada.

La iniciativa de prohibir definitivament fumar a l'estadi va sorgir el mes de març passat quan el club va promoure una campanya perquè els fumadors s'abstinguessin de fer-ho a les zones comunes de la graderia i ho anessin a fer als espais oberts dels accessos. La campanya es va llançar abans del partit contra el Llevant a Montilivi, en què s'incentivava els fumadors a deixar-ho canviant-los una cigarreta per una poma.

La iniciativa s'estrenarà en el partit de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid el dia 9 de gener (2/4 de 8). El Girona s'afegeix als clubs que ja han instaurat la prohibició de fumar als seus estadis. Són el Barça, pioner el 2012, i els equips bascos (Reial Societat, Alabès, Eibar i Athletic Club) en compliment de la Llei d'addiccions del Parlament d'Euskadi el 2016.