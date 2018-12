Per no coincidir amb les mobilitzacions convocades per aquesta tarda, la línia especial de bus Girona-Montilivi començarà el seu recorregut a la plaça Marquès de Camps. D'aquesta manera, queda anul·lada la seva sortida des de Correus. Els horaris dels autobusos es mantenen igual, des de dues hores abans del partit (2/4 de 6) fins a una hora i mitja després.