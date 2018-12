El millor regal abans de vacances

Arriba l'aturada de Nadal i el Girona ha d'afrontar un partit complicat contra el Getafe. Els dos desplaçaments seguits a Bilbao i Sevilla no han donat bons resultats i avui tenim ganes de veure novament l'equip que va competir a un bon nivell fa uns dies contra l'Atlètic de Madrid. Guanyar serviria per trencar amb la ratxa de dues derrotes seguides, donaria molta tranquil·litat al treball que fa l'equip i s'encararia l'aturada en una posició molt còmode. Com sempre caldrà estar molt bé en la zona de finalització i millorar les arribades a porteria contrària, ja que en els dos últims partits no s'ha pogut marcar i s'ha generat molt poc ofensivament. Els petits detalls i l'efectivitat tant en defensa com en atac seran les claus d'un partit en què s'haurà de picar molta pedra.



La millor defensa de la Lliga. Els madrilenys s'estan consolidant a la zona noble de la classificació gràcies al bon rendiment en defensa. El Getafe està en un bon moment de forma. La confiança en la que es troba el grup els fa més perillosos i lluitaran per continuar en la dinàmica en la qual es troben immersos. Amb els mateixos gols encaixats que l'Atlètic de Madrid del sempre competitiu Diego Simeone, dotze en setze partits jugats, José Bordalás demostra una vegada més que construeix sempre els seus equips basant-se en els conceptes defensius. El Getafe treballa molt bé el replegament, manté en tot moment les línies molt juntes i deixa pocs espais. La pressió realitzada de manera ordenada i organitzada de forma col·lectiva dificulta molt el joc dels seus adversaris, l'equip es mou en un sol bloc i difícilment es trenca tot i trobar-se en resultats adversos. La intensitat defensiva dels jugadors i la capacitat de situar-se en tot moment per darrere la pilota els converteix en un conjunt molt compacte que no té cap problema en esperar el seu rival per atacar-lo a partir de la recuperació de pilota. Per ara els resultats aconseguits avalen la feina d'un conjunt que a fora només ha perdut un partit i va ser al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid en la primera jornada de Lliga. Són el tercer millor equip del campionat si agafem la classificació de les últimes vuit jornades, només el Barça i l'Atlètic de Madrid han aconseguit millors registres, arriben a Montilivi amb dinàmica positiva ja que porten quatre jornades consecutives sense perdre sumant dues victòries i dos empats, han deixat la porteria a zero en sis partits dels setze jugats fins ara i juntament amb l'Atlètic són la millor defensa de la Lliga.



Paciència per atacar. La columna vertebral dels madrilenys està consolidada amb un eix central format per David Soria a la porteria, el central Dakoman Djené a la defensa, l'uruguaià Mauro Arambarri al mig camp i el veterà Jorge Molina a la davantera. La disposició tàctica que plantejaran els madrilenys dificultarà molt la creació d'espais per poder atacar la porteria defensada per Soria i els gironins hauran de seleccionar molt bé les accions ofensives per tal de desorganitzar-los. Analitzant les característiques dels dos conjunts tot fa pensar que la possessió serà per als locals, que tindran mes estona la pilota i seran els responsables de portar el pes del partit i elaborar el joc. Per poder contrarestar el seu adversari, la precisió tècnica en les passades, centrades, conduccions, rematades i tirs ha de ser perfecta. La pilota s'ha de moure a màxima velocitat i si és possible alternar el joc directe amb el combinat amb l'objectiu de sorprendre. Caldrà veure si Eusebio Sacristán continua donant minuts a la parella de mitjos formada per Pere Pons i Douglas Luis. Mentre que el de Sant Martí Vell sembla que seguirà a l'onze inicial, el brasiler pot ser substituït per Aleix Garcia o Àlex Granell. No tots els esforços caldrà centrar-los en atacar, ja que el Getafe també disposa de bons futbolistes per poder fer combatre la defensa gironina, tot i la lesió de llarga durada del senegalès Amath. Els recursos ofensius de què disposa l'entrenador visitant són potents. En atac no solament caldrà vigilar Jorge Molina, poden jugar també a la zona de finalització jugadors com l'exjugador del Saragossa Ángel Rodríguez i l'exfutbolista del Girona i el Valladolid Jaime Mata. Els dos davanters han marcat tres gols cadascun fins ara. D'inici un d'ells acompanyarà Molina, ja que no s'espera cap modificació tàctica i els de Bordalás sortiran amb el sistema 1-4-4-2.



Acompanyar Stuani. El Girona no en farà prou confiant el que resta de temporada en el davanter uruguaià. Per més gols que pugui fer Stuani l'equip necessita l'aportació de més futbolistes. La col·laboració en atac de Doumbia (avui baixa) i Lozano és escassa, per ara cap dels dos jugadors ha disposat de continuïtat però tampoc han demostrat en els minuts que els hem vist sobre la gespa capacitat per competir el lloc a Stuani. Amb poques opcions ofensives torna a agafar importància la participació de Portu i serà necessari que recuperi l'olfacte golejador a què ens tenia acostumats la temporada passada. També cal millorar en les ajudes al davanter centre. En els últims partits Stuani ha jugat molt lluny dels seus companys i no tenia possibilitats d'associació, se situava en punta però rebia passades en llarg sense possibilitats de poder aguantar la pilota i en la majoria d'accions es veia obligat a lluitar contra dos o tres centrals i sempre en accions d'inferioritat numèrica. El davanter agrairà que Portu i Borja Garcia puguin jugar més a prop d'ell. La idea de joc passa perquè tant el davanter com els seus companys es beneficiïn mútuament, cal que arribin centrades a l'àrea mitjançant incorporacions dels carrilers, passades interiors i sobretot el màxim d'accions de tir i rematades. Res serà millor que acabar l'any amb tres punts més al sarró.