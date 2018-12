Girona-Getafe: Tallar la mala ratxa per passar un Nadal tranquil

En futbol, la línia que separa la tranquil·litat del neguit és molt fina. I més en el cas d'equips que, com el Girona, tenen com a únic objectiu a la temporada la permanència a la categoria. Ja es pot haver fet un notable inici de curs que tres derrotes consecutives i veure com el perill s'acosta poden fer aparèixer els nervis a qualsevol club. En aquest sentit, el Girona té l'oportunitat de passar unes vacances de Nadal ben tranquil·les si és capaç de derrotar aquest vespre el Getafe a Montilivi. En cas contrari, i depenent dels resultats dels equips que marquen les posicions de descens, no s'encendran pas les alarmes però de ben segur que els torrons no es païran tan bé. El conjunt d'Eusebio Sacristán encadena dues derrotes consecutives en les sortides a Bilbao (1-0) i Sevilla (2-0), que, afegides a l'empat -que va ser positiu- contra l'Atlètic (1-1), fan que la ratxa sigui d'un punt dels darrers nou possibles. Tot plegat i amb l'aturada nadalenca a la vista fa que avui estigui prohibida una ensopegada i el Girona necessiti tallar la mala ratxa.

Eusebio recupera Bounou però ahir no va voler aclarir si el marroquí tornarà a la titularitat o si s'hi mantindrà Iraizoz, molt segur els tres darrers partits. El tècnic blanc-i-vermell, en canvi, perd Doumbia amb un esquinç al turmell i això ha fet que el davanter del Peralada, Kévin Soni, completi una llista en què repeteix Paik. Valery també hi és i té números de repetir titularitat al carril esquerre. La presència de Valery o de Granell és l'altre gran dubte que té Eusebio per al partit d'avui. La resta de l'equip, en principi, no hauria de variar gaire del que va jugar al Sánchez Pizjuán diumenge amb l'única possible modificació d'Aleix Garcia per Douglas Luiz.

No té el nom de l'Atlètic però Eusebio i el vestidor saben que el Getafe és un els equips més complicats de la Lliga. Els números així ho demostren -7è amb 24 punts- i, a més a més, tenen un extremat esperit competitiu que els fa encara més perillosos. José Bordalás ha aconseguit reunir un bloc de jugadors de molta qualitat i fer-los anar a una amb el seu estil característic de joc. Això fa que una de les claus del partit sigui avançar-se al marcador. Si el Girona ho aconsegueix, obligarà el Getafe a estirar-se i obrir-se i, amb la pilota, els d'Eusebio poden fer mal. En canvi, si són els madrilenys els que obren la llauna, mala peça al teler. Amb avantatge al marcador, el Getafe no només es tanca a la perfecció al darrere sinó que té la capacitat d'adormir el partit, treure de polleguera el rival i, a més a més, compta amb qualitat per sentenciar al contracop.

Els madrilenys van arribar ahir amb la novetat de Flamini. El francès -que ja va jugar al Coliseum la segona volta del curs passat- ha estat inscrit aquesta setmana per ocupar el lloc d'Amath N'Diaye, lesionat de gravetat. Markel Bergara, també lesionat, és baixa per al partit d'avui. S'han quedat fora de la llista Shibasaki, Ignasi Miquel, Sergi Guardiola, el lloretenc Rubén Yáñez i Iván Alejo, que curiosament podria aterrar a Montilivi ben aviat. Sí que hi serà Jaime Mata, una de les tres grans amenaces ofensives del Getafe.