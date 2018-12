Un triomf per tancar l'any amb més victòries que derrotes a casa

El Girona tancarà l'any 2018 amb més victòries que derrotes a casa en lliga si aquest vespre tomba el Getafe. Després de 18 partits com a local, 10 corresponents a la temporada passada, el registre de partits guanyats i perduts està igualat: 7. A més cal afegir-hi quatre empats, en una trajectòria que va arrencar molt bé, amb cinc triomfs consecutius, però que s'ha acabat encallant des del tram final del curs anterior, sense que en el present exercici s'hi hagi pogut acabar de posar remei. Dels set triomfs que el Girona ha sumat a l'estadi aquest 2018, cinc van arribar entre gener i març (Las Palmas, Athletic, Leganés, Celta i Deportivo), i només dos (Celta i Rayo) són aquesta temporada.

L'afició de Montilivi va veure com al final de la campanya passada el seu equip perdia els últims quatre partits de manera consecutiva (Betis, Espanyol, Eibar i València), deixant escapar d'aquesta manera qualsevol opció d'acabar lluitant per les posicions europees. La temporada 2018/19 va començar amb un discret empat contra el Valladolid, va seguir amb la clara derrota contra el Madrid després de regalar-li dos penals per encarrilar la remuntada del gol inicial de Borja García, i ha tingut també taques negres contra l'Eibar i el Betis. Amb el Leganés i l'Atlètic s'hi va empatar. Per als seguidors, la millor manera d'acabar l'any seria repetir la manera com va començar, amb un 6-0 al Las Palmas amb «hat-trick» d'Olunga. Però avui, amb un 1-o, també es conformarien.