Bon punt en un partit equilibrat

Partit jugat a ràfegues per part d'un Girona que va estar a prop de perdre però que va acabar lluitant fins al final per capgirar el marcador. Els locals van iniciar amb ritme i intensitat, van passar per una fase de joc on semblava que el Getafe el portava al seu terreny i quan estava tot controlat va arribar el gol d'Ángel Rodríguez. Al final la derrota semblava evident però en una jugada d'estratègia provinent d'una falta lateral va arribar el gol de cap de Bernardo Espinosa, un gol que encara va donar esperances a una afició que va acabar pressionant fins al final. L'objectiu del Girona passa per aconseguir la permanència a la màxima categoria del futbol espanyol, per tant el punt és bo, sumar sempre és positiu i deixar equips enrere ha de servir per veure la part positiva.



Amb els plantejaments previstos. Tot i el bon rendiment que va donar Gorka Iraizoz en els partits que va jugar, Eusebio Sacristán va tornar a demostrar que el porter titular és Yassine Bounou. Existia el dubte si el basc es mantindria sota pals, el d'ahir era l'últim partit abans de l'aturada i el porter marroquí tot just havia rebut l'alta aquesta setmana. A part del canvi a la porteria respecte a l'alineació de Sevilla, els canvis també van arribar a la defensa on Àlex Granell va jugar en el lloc de Valery Fernández, i al mig del camp amb Aleix Garcia ocupant el lloc de Douglas Luiz. Pepe Bordalàs va apostar per situar sobre la gespa altres davanters junts, Jorge Molina, Ángel Rodríguez i Mata. L'exjugador del Girona i del Valladolid va ser el futbolista que es va situar a la banda esquerra dins l'esquema habitual del 4-4-2, la idea del tècnic visitant passava per defensar amb les línies juntes com sempre però alhora buscar el desplegament en les jugades de contracop mitjançant els desmarcatges de ruptura de Molina i Ángel acompanyats per les diagonals de Mata. La pilota, el control del partit i la possessió era pels gironins i el treball defensiu i l'ordre per no trencar-se en cap moment era pels madrilenys. A la primera part amb l'empat a zero permetia als visitants poder jugar amb el resultat, l'objectiu del Getafe passava per arribar viu dins el partit intentant jugar amb més riscos a la part final.



Desenllaç intens. Ordre, ordre i més ordre era el que buscava el Getafe, si és l'equip menys golejat de la Lliga és per alguna cosa i ahir a Montilivi es va poder comprovar com el sistema defensiu plantejat pel seu tècnic està funcionant perfectament. Pepe Bordalás s'ha caracteritzat sempre per ser un entrenador que té els seus equips molt treballats i ho fa a partir de formar un bloc molt compacte al darrere. Amb l'africà Dakoman Djené i Cabrera de centrals, l'eix de la defensa guanyava sempre les accions de superioritat quan havien de defensar Cristhian Stuani. Als laterals, l'uruguaià Damián Suárez a la dreta i el portuguès Vitorino Antúnez estaven més pendents d'esperar les arribades dels carrilers gironins que no de buscar profunditat per poder atacar. El Girona portava la iniciativa en el joc però el ritme de la pilota havia de ser molt alt per poder desorganitzar l'adversari, la bona col·locació dels madrilenys els donava avantatge i dificultava les opcions de passada de futbolistes com Borja i Aleix Garcia.



La connexió ofensiva. La presència de jugadors que arribaven des de segona línia servia per poder sorprendre, Pedro Porro va estar molt present a la seva banda mentre que Àlex Granell buscava més les centrades des de la seva posició i es dosificava més a l'esquerra. El problema apareixia més pel centre, com que el pes del partit era responsabilitat dels gironins Aleix Garcia, Pere Pons i Borja només podien fer mal a l'adversari si aconseguien girar-se i encarar-lo. Stuani va participar poc i només ho feia per buscar rematades en posicions on li costava molt guanyar el seu marcador. Eusebio anava buscant variables, abans de fer cap canvi va modificar el sistema de joc deixant una defensa de quatre, avançant a Granell al mig camp per formar un tribot i col·locant dos extrems, Portu a la dreta i Borja a l'esquerra, quedava sol en punta Stuani. Li van faltar revulsius a la part ofensiva al tècnic val·lisoletà, sense Patrick Roberts ni Seydou Doumbia van acabar sobre la gespa els mateixos jugadors que van iniciar el matx, l'única incorporació en atac va ser l'entrada del "Choco" Lozano a la part final. Tot i així com que en jugada era difícil perforar la porteria de Soria va ser l'estratègia l'encarregada d'igualar el partit.



Vacances per desconnectar. Allò ideal era aconseguir els tres punts i poder arribar als vint-i-quatre a la classificació però cal donar per positiu l'empat. Amb les lesions que han aparegut en aquest primer tram de campionat hi ha futbolistes que acumulen molts minuts i són mereixedors d'un descans tant a nivell físic com psicològic i cal que es recuperin bé.

Ara arriba el moment de descansar per poder tornar amb les forces renovades, el mes de gener es presenta molt carregat de partits i caldrà combinar el millor possible les dues competicions on està immers l'equip. Llevant i Betis a fora i Alabés i Barça a casa seran els rivals a la Lliga mentre que a la Copa l'eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid també motivarà molt a un equip que s'haurà de regular per no desgastar-se més del compte.