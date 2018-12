El Girona arriba a Nadal demanant l'hora i necessitat de nous reforços

Faltaven menys de vint minuts per acabar el partit. El Girona anava perdent després que Ángel hagués avançat el Getafe en una contra poc abans. Eusebio era conscient que havia de sacsejar el partit i aposta per fer un doble canvi i modificar el dibuix. Un davanter, l'hondureny Choco Lozano, i un carriler del filial, el jove de l'Escala Valery Fernández, entren al camp. Van ser els dos únics canvis del Girona en el partit d'ahir. Eusebio va optar per no fer el tercer. Quines alternatives tenia a la banqueta? Un central, Alcalá; un migcampista, Douglas Luiz; i dos joves més del filial: Paik i Soni. Cap d'ells li va acabar de fer el pes al tècnic de La Seca que, sense gastar els canvis, va veure com el seu equip empatava gràcies al cop de cap Bernardo i arribava a l'aturada de Nadal amb 22 valuosos punts i 7 de marge sobre el descens a l'espera de la resta de partits de la jornada.

«Hem d'aprofitar aquesta aturada per recuperar gent i, al mateix temps, intentar aprofitar les oportunitats que ens doni el mercat d'hivern per reforçar-nos amb algun jugador que millori el que tenim però deixant clar el bon rendiment de tots els jugadors tant els del primer equip com els del filial quan els hi ha tocat jugar». Eusebio és poc amic d'exigències o d'aixecar gaire la veu. Però ahir, després del partit, reconeixia obertament el que tothom sap: el Girona necessita reforçar-se en aquest mercat d'hivern. I si pot ser abans del partit del Llevant (4 de gener) que no esperar a dates més properes a la visita del Barça (dia 26). Ahir, Eusebio no va esgotar els tres canvis. Hauria fet el mateix si a la banqueta hagués comptat amb alguns dels sis lesionats? Les baixes de Roberts, Doumbia, Carles Planas, Muniesa, Aday i Mojica s'han de notar per força. Massa lesions i també poques alternatives en posicions clau. Ahir, Granell va tornar a jugar de carriler en el què és una solució a un problema, i una mostra de compromís del capità, però que no es pot convertir en norma. Sense data per a retorn d'Aday i Mojica cal fitxar a les bandes. Ara ja no es pot demorar més. Des del club s'explica que hi haurà «1 o 2 fitxatges». Un carriler i una nova alternativa a dalt, on Lozano encara no s'ha estrenat i Doumbia només ha fet 1 gol, o només un carriler? La resposta està en el cap de Quique Cárcel.