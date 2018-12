Granell «M´estranya; no puc entendre ni comparteixo els xiulets»

L'empat d'ahir deixarà el Girona amb 22 punts amb 7 d'avantatge, a l'espera que el Vila-real jugui el seu partit ajornat contra el Madrid, respecte a les posicions de descens. Una situació idíl·lica per a un equip fet per a salvar la categoria que ha patit una allau esfereïdora de lesions aquesta primera volta. Ahir, l'equip va rescatar un punt contra un rival complicadíssim com el Getafe (1-1). L'empat va deixar un regust agredolç al vestidor gironí que lamentava haver desaprofitat les ocasions perdonades i no haver pogut guanyar. Tot i això i arran del 0-1 d'Ángel, a Montilivi es van sentir alguns xiulets cap a l'equip. «M'estranya molt i no ho puc entendre. L'aficionat és lliure d'opinar i dir el que vol, per això ve a l'estadi, però pels anys que porto i el que he viscut des de petit a Montilivi, m'estranya que no sigui una festa cada partit», deia Àlex Granell. El capità anava més enllà. «La gent ha de reaccionar en positiu per esperonar l'equip. Som conscients que primer nosaltres els hem d'engrescar amb bon joc, com estàvem fent». Granell continuava en el seu discurs sobre els xiulets. «No els comparteixo. Si alguna cosa fa aquest equip és deixar-se l'ànima per l'escut».