Eusebio Sacristán: «Ens ha mancat l´efectivitat, com en els últims partits»

Després de l'últim partit de l'any, que va acabar amb un empat contra el Getafe (1-1), Eusebio se'n va anar de vacances «satisfet». Com sempre. «N'hi ha per estar-ho fent un balanç general de la Lliga» perquè la posada en escena ahir dels seus homes no va ser la millor que s'ha vist a Montilivi. Si no que li ho preguntin a l'afició. Els espectadors van xiular els canvis introduïts pel de La Seca, que considera que «està bé que s'expressin amb naturalitat. Es tractava d'una desil·lusió que teníem entre tots plegats per no guanyar i tenir ocasions per fer-ho». «Respecto la nostra afició i ens necessitem units per poder seguir junts», va dir Eusebio sobre els xiulets que es van sentir ahir a Montilivi.

«La sensació que ens deixa l'empat és que en aquests tres últims partits no hem aconseguit l'efectivitat que estavem tenint. La manera de competir que té l'equip és la mateixa i hem d'estar contents», va explicar. El tècnic també destacava com «el gol ens ha generat desànim, però ens hem refet bé per tal de treure com a mínim un punt». En aquesta línia, el de La Seca destacava que la victòria va estar « a prop» però no es va poder aconseguir. «Ens toca continuar treballant per poder-la aconseguir en els propers partits». Amb l'empat d'ahir, el Girona encadena una ratxa de quatre jornades sense conèixer la victòria en què ha sumat dos punts dels dotze que hi havia en joc gràcies a l'empat d'ahir contra el Getafe i a l'aconseguit també a Montilivi contra l'Atlètic de Madrid ara fa un mes. Els altres dos partits han acabat amb derrotes a San Mamés contra l'Athletic (1-0) i al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (2-0).

El mercat

Així doncs, ara és moment «d'aprofitar els dies de descans» i també «les possibilitats que tenim al mercat d'hivern». En aquest sentit, tant Eusebio com el director esportiu, Quique Cárcel, treballen a tot drap per «trobar jugadors que puguin aportar una millora. No crec que necessitem gaires coses. Estem limitats amb posicions específiques però tenim l'ajuda del filial». El conjunt blanc-i-vermell va comptar amb el suport de Valery Fernández, «que ha sortit, ho ha intentat i ha tingut una bona rebuda», Paik i Kévin Soni. «L'ajuda del Peralada és important», afegia. A grans trets doncs, l'entrenador confia en el rendiment de tots els jugadors de la plantilla actual. «Tenen un gran esperit guerrer i això pot veure's en cadascun dels partits que disputem».

«He decidit variar el sistema en la segona part amb una defensa de quatre per mirar d'emplenar el mig del camp i així tenir més control. Hem aconseguit el que buscàvem a través dels canvis amb Choco a dalt per tenir més presència en atac. L'empat ha arribat amb les substitucions i els mèrits de l'equip durant tot el partit. Veient com se'ns havia posat el partit, l'empat ens ha reforçat anímicament», considerava.

El canvi a la porteria

El tècnic va optar per tornar Yassine Bounou entre els tres pals després de superar la lesió. «Va deixar el lloc a Gorka per una lesió i, tenint en compte que estava en un dels seus millors moments, he cregut oportú posar Bounou. En Gorka ha demostrat un gran rendiment amb bones actuacions. Sabem que en qualsevol moment estarà preparat i la seva mentalitat ens va molt bé. En aquest sentit, estem tranquils i contents perquè surti qui surti ho farà bé», justifica el tècnic de La Seca.