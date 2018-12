José Bordalás «La salvació serà molt i molt cara»

Malgrat que el gol de Bernardo va evitar que el Getafe s'endugués els tres punts de Montilivi, l'entrenador dels madrilenys, José Bordalás, va insistir a destacar el bon partit que van completar els seus futbolistes a l'estadi gironí. «Em quedo amb la feina de l'equip, ho han donat absolutament tot en un camp que sabem que és complicat», va remarcar el tècnic alacantí, satisfet per la imatge mostrada per l'equip en la segona part. «L'equip ha millorat en la segona meitat. Hem tingut calma, hem tingut tranquil·litat. I el gol ha arribat en una magnífica jugada», va afirmar Bordalás abans de voler deixar clar que, tot i que el Getafe es troba en aquests moments en una posició més que còmoda, «aquesta temporada l'objectiu de la salvació serà tremendament car». «La igualtat és la nota dominant, ho estem veient cada cap de setmana. No ens podem confiar», va alertar Bordalás.