Temps de torrons

Deia el famós anunci dels torrons, que es torna a casa per Nadal. Però fa tota la sensació que a Montilivi hi haurà qui agafarà la porta de sortida, aprofitant l'obertura del mercat hivernal de fitxatges. Molt ens podem témer, que alguna de les cares que hem vist fins ara, potser ja no la veurem més.

El Choco Lozano ha disputat 38 minuts en els darrers cinc partits de lliga, o si ho volen d'una altra manera, 72 en les darreres set jornades. A més l'hondureny s'ha quedat sense jugar a València, contra l'Espanyol, davant l'Atlètic de Madrid i a Sevilla, on Eusebio va substituir Doumbia lesionat per un migcampista, quan deu minuts abans i amb el marcador en contra havia apostat per jugar amb dues puntes. Lectura d'això? D'entrada que Doumbia li havia pres el lloc de segon punta a Lozano; i en segona instància que ni en aquest segon canvi el tècnic va apostar pel Choco.

Alguns ja han col·locat Lozano a l'Osasuna i d'altres a Tenerife. Sigui una d'aquestes dues destinacions o qualsevol altra, sembla força clar que la parròquia hondurenya de Girona es pot quedar sense un dels seus ídols. Números per marxar, els ha fet.

El segon nom propi és el de l'esmentat Doumbia. L'ivorià ha jugat 19 minuts en els darrers sis partits: 7 contra l'Espanyol, 2 a Bilbao i 10 lesionat a Sevilla. Conclusió: seria bo que Stuani no tornés a lesionar-se si Doumbia o Lozano han de ser la solució. De fet, quan l'uruguaià va ser baixa contra el Rayo i el València, els gols els varen aportar Portu i Pons, no pas els dos davanters esmentats, que per cert, en disset jornades de lliga n'han fet un entre els dos.

No sé si Doumbia, fitxat per tres temporades i convertit en un dels jugadors més cars del vestidor, marxarà o no, però el que és cert és que amb els números fets, si marxa no se'l trobarà a faltar; i si no marxa, ja hi ha qui ha obert l'aposta de si en la segona part de la temporada arribarà a jugar els 300 minuts que el tal Olunga va disputar la temporada passada en tota la segona volta. I encara hi ha una aposta més arriscada, que és si jugarà els 27 minuts que va disputar Douglas Luiz en aquest mateix període de fa un any.

Explicat això, sembla força clar que Quique Cárcel ha de buscar reforços pel carril esquerre, però també per apuntalar la davantera i dotar Stuani d'algun relleu efectiu. Això sense comptar que Porro s'ha quedat sol a la banda dreta, o que amb la baixa de Roberts, Portu i Borja es quedaran com a únics efectius a la mitja punta durant un parell de mesos. Però no es pensin que amb els noms propis m'he oblidat del moment de l'equip. L'empat d'ahir permet recuperar una tranquil·litat que hagués trontollat amb tres derrotes seguides. En canvi, no haver perdut davant l'equip de Bordalás permet tancar el 2018, malgrat les odioses comparances, amb només un punt menys dels que l'equip tenia en aquestes mateixes dates fa un any.

Potser el joc no ha acompanyat en alguns partits, però a Primera i per un equip petit com el Girona FC, els punts són or i la vida sencera. El camí per arribar a l'objectiu d'aquesta segona temporada a la màxima categoria és molt més a prop del que s'ha fet fins ara. Val la pena doncs, celebrar l'actual moment mentre degustem un d'aquells torrons que ens fan tornar a casa per Nadal.