El Girona C i el Palamós es veuen avui les cares separats per 12 punts

El líder incontestable de la Primera Catalana, el Girona C d'Àxel Vizuete, rep aquest migdia (12 hores) el Palamós, en un derbi en què Javi Salamero, exentrenador del primer equip gironí, es veurà les cares contra el club del seu cor. Al terreny de joc, però, no hi haurà amics. Seran 90 minuts sense treva en què el degà del futbol català intentarà mantenir la bona ratxa, que coincideix amb l'aterratge a la presidència de Patxi Otamendi. De fet, el Palamós no perd des del 21 d'octubre i porta set partits consecutius (quatre victòries i tres empats) invicte.

Qui té més motius per a l'optimisme, però, és el Girona C, que persegueix l'ascens a Tercera, i ho fa amb una velocitat de creuer. De les 15 jornades que es porten disputades, ha guanyat 12 partits, n'ha empatat dos i només ha patit una derrota, contra l'Argentona. Entre el Girona C i el Palamós hi ha 12 punts de diferència; una distància que si s'amplia a 15 significarà un pas importantíssim per als homes de Vizuete. En canvi, si els palamosins aconsegueixen retallar la diferència, marxaran de vacances amb les il·lusions renovades, obrint un bri d'esperança per tornar a ser partícips d'un somni que, actualment, només intenta trencar el Vilassar.

D'altra banda, el Farners juga contra el Sabadell Nord (11.30 h); el Banyoles, cinquè classificat, visita l'Escola Esportiva Guineuta (12.30 h); la Jonquera es desplaça a Manlleu (16.30 h) i el Llagostera B i el Lloret disputen el segon derbi gironí del dia (16.00 h). Separats per només dos punts, els llagosterencs passaran els lloretencs en cas d'aconseguir una victòria davant de la seva afició.