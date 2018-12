La sequera és evident: dos gols només en l'últim mes

Ho deia Eusebio Sacristán el divendres, en l'última roda de premsa de l'any i després de signar taules contra el Getafe (1-1): «Ens ha mancat l'efectivitat, com en els últims partits». No li faltava raó al tècnic. El seu equip se'n va de vacances amb un bon coixí de punts al calaix, tot i que les sensacions de les darreres setmanes no són tan positives com les d'abans. Ja no perquè s'arriba just de forces i mancat d'efectius, que també, sinó perquè és evident que al Girona li falta presència en atac. No genera prou i veu encara menys porteria. La sequera, si així es pot dir, s'ha accentuat en el darrer mes. Des que es va guanyar a l'RCDE Stadium (1-3), el passat 25 de novembre, que l'equip pràcticament no veu porteria a la Lliga. I si no marca, tampoc guanya. Quatre partits des d'aquell dia i tan sols un parell de gols i, per tant, zero victòries.

En l'últim mes, els d'Eusebio s'han quedat sense marcar als camps de l'Athletic (1-0) i Sevilla (2-0), mentre que només han pogut superar els porters de l'Atlètic de Madrid (1-1) i Getafe (1-1). Dues úniques dianes que, curiosament, han arribat en accions a pilota aturada. A Oblak se'l va batre des del punt de penal; és Stuani qui, a més, no veu porta des d'aquell dia (2 de desembre). De la seva banda, el divendres es va necessitar una falta lateral i un cop de cap de Bernardo per superar Soria i poder esgarrapar un valuós punt a Montilivi. A San Mamés i al Pizjuán, res de res. Un gol anul·lat en el primer estadi a Stuani per mans i un parell de xuts en el segon que va treure Vaclik. Punt. Res més. Massa poca presència en atac i encara menys efectivitat.

Els gironins han fet dos gols en 360 minuts, el que vol dir que en necessiten 180 per anotar. No és la seva especialitat, com s'ha vist. Suma 18 gols aquesta Lliga i és dels equips que menys en fa de tota la competició. A més, s'ha quedat a zero en 6 de les 17 jornades disputades fins ara: Valladolid, Betis, Reial Societat, Leganés, Athletic i Sevilla.

Pocs golejadors

Tret de Cristhian Stuani, que menja a part, de gol a Girona no n'hi ha gaire i, per postres, està poc repartit. L'uruguaià és el pitxitxi de la plantilla amb moltíssima diferència. N'ha fet 11, molts més que el seu imminent perseguidor. Portu n'ha signat només un parell, i tots dos contra el Rayo Vallecano. El murcià està a anys llum de la versió que va oferir la temporada passada, quan va destrossar tots els seus registres personals. Després, han marcat un gol cadascú Bernardo, Alcalá, Pere Pons, Borja García i Doumbia. I prou. Tret d'Stuani, la nòmina de davanters no està gaire encertada. El Choco Lozano ni s'ha estrenat aquesta temporada i en la passada només en va fer un, al camp del Vila-real. Doumbia tan sols va marcar al camp de l'Espanyol, mentre que Portu, tot i haver jugat ja 13 partits, només n'ha fet dos.