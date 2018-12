L'imprescindible Borja García: ha jugat tots els partits de Lliga del 2018

Baixa el teló l'any i el Girona ho farà tranquil. A Primera, on s'hi vol quedar durant molts anys, amb el descens a certa distància i amb uns quants noms propis al damunt de la taula. Un d'ells és el de Borja García. Un futbolista que cada any que passa es mostra més arrelat a Montilivi i que aquest 2018 ha confirmat que és una peça imprescindible, ja sigui per a Pablo Machín com també per a Eusebio Sacristán. Tant és així, que el madrileny pot presumir d'haver participat en tots els partits de Lliga de l'any natural. En tots. No se n'ha perdut ni un. I gairebé sempre, tret d'algun dia puntual, ho ha fet sortint d'inici, a l'onze titular.

Va venir per això i ho ha aconseguit, any rere any. Fitxat del Còrdova l'estiu del 2015, Borja García s'ha consolidat com un dels protagonistes de l'actual Girona. Ho va ser a Segona Divisió i també a Primera, on ha demostrat la seva qualitat. Tant és així, que costa imaginar-se una alineació del conjunt blanc-i-vermell sense el madrileny. Aquesta és la tònica que s'ha anat repetint al llarg de l'any. Són 38 els partits de Lliga que l'equip ha disputat a la màxima categoria durant el 2018. En tots aquests, el migcampista hi ha tret el cap. Des del 2-1 al camp del València, a principis del mes de gener, fins a l'empat del passat divendres contra el Getafe a Montilivi (1-1). No ha causat mai baixa: ni per lesió, ni tampoc per acumulació de targetes, ni ha estat expulsat. A més, el tècnic de torn, Machín o Eusebio, gairebé mai ha optat per prescindir dels seus serveis.

La inèrcia, a més, ve de llarg. Perquè Borja el que acumula en total són 49 partits de Lliga jugant amb el Girona. Una barbaritat. L'últim que es va perdre va ser el 0-3 contra el Barça a l'estadi del 24 de setembre del 2017. Aquell dia, Machín va revolucionar el seu onze i va deixar fora de l'equip titular el de Villaverde, que es va quedar sense ni un sol minut en el seu compte particular. Va reaparèixer uns dies després: el 29 del mateix mes de setembre, a Vigo, va ser titular en el 3-3 que els gironins van signar contra el Celta. Des de llavors, que Borja ha aparegut en tots i cadascun dels duels de Lliga dels blanc-i-vermells, arribant fins als 49.

Des que va arribar al club, ara fa més de tres estius, el migcampista acumula un total de 132 partits oficials. 128 d'ells són a la Lliga, entre Segona i Primera, mentre que els 4 restants són a la Copa del Rei. A la categoria d'argent n'ha disputat 74, mentre que a l'elit i amb el Girona, Borja col·lecciona 54 duels. Caldrà veure si al 2019 manté aquesta tònica.