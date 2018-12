Deures al gener: retocar la plantilla i tancar renovacions

Falten ben pocs dies perquè arribi el gener, un mes famós pels regals de Reis, per la pujada que afecta més o menys totes les llars, i per la feinada que, en major o menor mesura, hi ha a la majoria dels clubs de futbol. Tot allò que no s'ha pogut fer a l'estiu s'ha de resoldre en poques setmanes. Aquell fitxatge que no es va tancar a l'agost, aquella sortida del futbolista de torn que no està a gust, una oportunitat de mercat que reforça la plantilla o el reforç prioritari per cobrir una baixa per lesió. El que sigui. El cas és que, aquest 2019, el Girona no se n'escapa. La direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel té un munt de carpetes obertes i poc temps per intentar-les tancar. De noms propis al damunt de la taula n'hi ha un bon grapat. Renovacions, fitxatges i possibles sortides estan a l'ordre del dia. L'objectiu no és pas cap altre que equilibrar al màxim el vestidor i fer-lo prou competitiu com per afrontar amb garanties el segon tram de temporada. Tot, per lligar de nou la permanència i no haver de patir, després d'haver encetat amb força bon peu el campionat i arribar a l'aturada per Nadal amb 22 punts a la butxaca.

Fitxatges

Són més que necessaris. Perquè la plantilla és curta, ja d'entrada. I també perquè les lesions l'han escurçat encara més. Johan Mojica i Aday Benítez, dos carrilers, es perdran el que queda de temporada. Dues baixes més que sensibles que han obligat Eusebio Sacristán a fer mans i mànigues per treure endavant, cada setmana, una alineació decent. En una entrevista emesa ara fa pocs dies a TV3, el mateix Quique Cárcel parlava de la possibilitat de lligar alguna incorporació durant el mercat d'hivern. «Un carriler s'ha de fitxar, segur. Després, tot dependrà de l'economia i veurem si en podem fer només un o dos. És una opció que ens podríem plantejar», deia.

D'opcions fa temps que el club en contempla un grapat. Una d'aquestes és la d'Iván Alejo, jugador del Getafe amb qui existeix un acord. Arribaria no només per cobrir el buit al carril, sinó també en atac, perquè Patrick Roberts encara en té per una mica més d'un mes. El Girona no és l'únic interessat en l'extrem, que també és a l'agenda de l'Osca.

Bounou i Ramalho

Porter i defensa s'han convertit, per mèrits propis, en dos dels pals de paller de l'equip. Les seves actuacions els avalen. El cas és que tant un com l'altre acaben contracte el proper 30 de juny i no se'ls ha renovat, tot i que fa temps que aquesta és la intenció de Cárcel. Les converses van encetar-se ja abans de l'estiu i, en el cas del porter, semblava que estaven del tot encarrilades i que només faltaven un parell de serrells per tancar l'acord. No ha estat així. El temps ha anat passant i tot continua igual. A partir de l'u de gener, Bounou tindrà llum verd per negociar el seu futur amb qui vulgui. Tres quarts del mateix passa amb Ramalho. Això deia el central de tot plegat ara fa un mes. «És un tema en què tant el club com jo hem d'arribar a un acord. Si una de les parts no està contenta no se sap què és el que pot passar, però crec que es farà. La meva idea és la de continuar perquè m'hi trobo a gust. No corre gaire pressa perquè els meus agents i jo creiem que s'acabarà tancant».

Stuani

L'uruguaià és, sense cap mena de dubte, el jugador franquícia de Montilivi. Per la seva importància dins i fora del terreny de joc, i per uns números espectaculars. Si l'any passat va fer 21 gols, aquest en porta 11 quan encara no s'ha arribat a l'equador del curs. Un rendiment que el converteix en un dels futbolistes amb més cartell de la plantilla. Tot i els seus 32 anys, més d'un equip faria un esforç per endur-se'l i aquest és un dels perills que corren els gironins ja no per a l'estiu vinent, sinó en aquest mercat de gener que és a punt d'aixecar el teló. La intenció de Cárcel no és pas cap altra que la de millorar-li un contracte que, entre d'altres coses, s'allarga ara mateix fins el 2020 i que eleva la seva clàusula de rescissió fins els 15 milions d'euros. «Ell és feliç a Girona i volem fer un esforç dins de les possibilitats que tenim. Crec que es vol quedar, però està en un moment de la seva carrera en què ha de prendre decisions i no puc garantir que continuï per un tema de la clàusula», deia el director esportiu a TV3.

Sortides

Tot i que la plantilla és curta, també hi ha la possibilitat que algun jugador acabi marxant. Fa poc, el diari Diez assegurava que el club, descontent amb el rendiment del Choco Lozano (només un gol en un any), volia cedir-lo a l'Osasuna a canvi de Carlos Clerc. També s'ha especulat sobre el futur d'un Doumbia que no ha acabat d'explotar. «Tots els fitxatges no poden sortir bé i això és lògic. Potser algun futbolista em demana sortir i ens ho plantejarem. Mai se sap», completava Cárcel.