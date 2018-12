Montilivi tancarà el seu primer any complet a l´elit amb més victòries que no pas derrotes

Queden molt pocs dies perquè el 2018 sigui història. Un record i dels bons, a Girona, doncs és el primer en què el principal equip de la ciutat se l'ha passat, de principi a fi, a la màxima categoria del futbol estatal. Ho ha gaudit l'aficionat, que ha celebrat tardes i nits per al record a Montilivi, on els blanc-i-vermells han lligat més victòries que no pas han encaixat derrotes. Quelcom de molt de mèrit per a un conjunt que fins fa quatre dies suava el que no està escrit per no baixar a la Segona Divisió B.

Al llarg d'aquests dotze últims mesos, el Girona ha disputat 20 partits oficials a l'estadi: 19 d'ells de Lliga i el restant, corresponent a la tornada dels setzens de final de la present edició de Copa. El balanç és notable. N'ha guanyat 8, n'ha empatat 5 i n'ha perdut 7. A més, ha fet més gols (28) que no pas n'ha rebut (23). I entre totes aquestes actuacions a Montilivi, en set d'elles els gironins han sigut capaços de deixar la seva pròpia porteria a zero.

Precisament aquesta va ser la recepta que explica l'espectacular ratxa que l'equip va ser capaç de signar a principis de 2018. Entre gener i març, el Girona no va fer altra cosa que guanyar a Montilivi. Fins a cinc victòries hi va encadenar; sis, si es comptava l'última de l'any anterior. A més, en tots aquests triomfs no va rebre ni un sol gol. Es va despatxar consecutivament al Las Palmas (6-0), Athletic (2-0), Leganés (3-0), Celta (1-0) i Deportivo (2-0).

Però no tot van ser flors i violes. També hi va haver temps més foscos. Entre l'anterior temporada i els primers compassos d'aquesta, els gironins van encadenar cinc derrotes i un empat. A tot això, el 6-0 al Las Palmas és la golejada a favor més àmplia i l'1-4 amb l'Eibar, la patacada més sonada.



El primer del 2019

Plat fort el que li espera a l'afició per encetar el nou any. El primer tastet a l'estadi arribarà el 9 de gener amb la visita de l'Atlètic de Madrid, aquest cop en l'anada dels vuitens de final de Copa. Un matx que, veient com està responent l'entorn, sembla que comptarà amb un molt bon ambient. Ara fa menys d'un mes, un i altre equip es veien les cares en el mateix escenari davant 12.104 espectadors. Les previsions són força optimistes i es podria repetir, i fins i tot superar, aquesta xifra. De moment, ja són més de 5.300 els socis que han comprat la seva entrada durant el període prioritari, obert des de fa uns dies i ja ha posat el seu punt i final. Ahir es van posar a la venda les localitats per al públic en general. Es poden adquirir a la botiga de Montilivi o per Internet i els preus són els següents: 30 euros els Gols, 40 Preferent, 45 Preferent coberta i 60 euros Tribuna. Tot i que el període d'exclusiu, que disposa de descomptes d'entre el 50 i el 60 per cent, ha finalitzat, els socis (siguin abonats o no) poden comprar entrades amb els mateixos preus especials: 15 euros els Gols, 20 Preferent i Preferent coberta i 25, Tribuna. Això sí, en aquest cas i a partir d'ara, no està garantit que el seient sigui el mateix que el de l'abonament.