El risc de creure´s més gran del compte

A la conclusió del partit entre el Girona i el Getafe (1-1) del divendres passat, Àlex Granell va sortir a la zona mixta i va respondre sobre els xiulets que s'havien sentit a Montilivi: «No ho puc entendre. L'aficionat és lliure d'opinar i dir el que vulgui, per això ve a l'estadi, però pels anys que porto i el que he viscut des de petit aquí, m'estranya que cada partit no sigui una festa. No els comparteixo; si alguna cosa fa aquest equip, és deixar-se l'ànima per l'escut». La reacció de l'afició, especialment crítica amb el doble canvi d'Eusebio –Pedro Porro i Aleix Garcia van deixar el seu lloc a Valery i Lozano en el minut 71, amb 0-1–, sorprèn perquè malgrat que el Girona viu instal·lat en un conte de fades, no és la primera vegada que mostra el seu rebuig: va passar contra l'Eibar (2-3), el Leganés (0-0) i l'Alabès (2-1) a la Copa. Van ser instants fugaços, cert. Però no és menys veritat que després de fregar constantment el llistó de la felicitat, potser Montilivi està més ben acostumat del compte.

«Els xiulets amb què una part de l'afició va acomiadar el 2018 són injustificables i incomprensibles», assegura Arnau Segura, periodista a El Món Diari. «Convé no oblidar mai el passat, especialment quan el principal objectiu de tots és treballar de valent perquè el futur sigui tan brillant com un present en què els homes d'Eusebio estan demostrant una resiliència extraordinària». El Girona, que tot just afronta el seu segon curs a Primera Divisió, continua rendint per damunt les expectatives malgrat una transició a la banqueta que podia haver estat traumàtica, haver perdut la força de l'anonimat, ser el quart club amb un límit salarial més petit i patir una maledicció constant en forma de lesions. Sembla que amb això no n'hi ha prou per tenir a tothom content. «Tots volem guanyar, tots somiem a embarcar-nos en aventures exòtiques com la de l'Europa League, i més quan ens hem acostumat a fer-ho de la mà d'un equip com aquest, tan humil i modest, tan treballador i intens. Però cal valorar el que tenim i entendre que el més normal seria estar lluitant per mantenir viu el somni des de les posicions de descens», afegeix Segura.

La llista de miracles d'aquest vestidor és interminable. «Potser tan sols pretenien mostrar l'ambició d'una afició que està acompanyant l'equip en l'aventura més excitant dels seus 88 anys d'història. Però sentir aquells xiulets va esquinçar el cor a més d'un. Perquè el Girona ha demostrat que s'hi ha de confiar i creure sempre. Pot semblar que el sol no surt mai, però l'estiu sempre acaba arribant a Montilivi. Va passar aquell màgic 4 de juny del 2017, enterrant la desil·lusió dels tres ascensos frustrats; i va passar divendres, amb el gol de Bernardo. Els èxits inesperats han fet que fins i tot un empat contra l'Atlètic de Madrid s'encaixi amb les espatlles encongides», completa.



L'equip va pel bon camí

Els xiulets, fossin d'impotència, impaciència, fruit d'una mala nit o perquè el doble canvi no va agradar, van perdre tot sentit perquè amb aquell moviment d'Eusebio l'equip va empatar el partit i, fins i tot, el va estar a punt de guanyar. «Vull pensar que són xiulets aïllats», confessa Cristina Busquets, periodista de TV3. «No es devia entendre el canvi de Pedro Porro quan estava sent un jugador destacat però allò va servir per a un canvi de sistema i poder puntuar. S'ha de tenir més confiança amb Eusebio que sense fer soroll va conduint l'equip per bon camí. Malauradament, en el món del futbol, tot va tan de pressa que la memòria és molt curta. Quan es xiula sembla que es tracti a l'equip com si estigués completament assentat a la categoria. Si recordéssim més on estem i d'on venim, més d'un s'ho pensaria dues vegades. I amb això no dic que no es pugui mostrar el malestar quan n'hi hagi –com va passar amb Miami– però en segons quines fases del partit, ho trobo innecessari».

Sara Giménez, periodista de la Cadena Ser, aprova el discurs del capità gironí: «Les paraules de Granell em van sorprendre perquè no és habitual que un jugador parli tan clar, però no estic en desacord. Va ser molt valent». La relació entre el Girona i els seus aficionats sempre ha estat recíproca i la clau per mantenir-se forts, exigeix que aquesta no es trenqui. «Montilivi ha d'expressar els seus sentiments, però l'equip sempre ha respost i si té actitud, no se li pot retreure res. El que necessita aquest vestidor és que la que gent animi en tot moment i estigui al seu costat. De fet, segurament ho necessita més en els mals moments. Independentment dels resultats, que són molt bons, la plantilla es buida al terreny de joc i ha superat totes les expectactives, empatant al Camp Nou, al Wanda Metropolitano i guanyant el Reial Madrid», conclou.