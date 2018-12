El Girona torna demà als entrenaments

El Girona tornarà demà a la feina després de una setmana llarga de vacances en què els jugadors han pogut desconnectar i carregar piles pel retorn a la competició. Eusebio Sacristán dirigirà una doble sessió d'entrenament en la qual no hi seran encara ni Cristhian Stuani ni Douglas Luiz que tenen previst incorporar-se a la feina el primer de gener. El primer compromís del Girona serà divendres dia 4 de gener al camp d'un Llevant que aquesta tarda s'ha posat a treballar per preparar el partit.