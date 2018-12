Peralada: El millor trampolí per als talents del Girona

Fa poc més d'una setmana, el Girona presentava Les Hortes, la seva Acadèmia Esportiva per a joves talents d'entre 15 i 19 anys situada a l'escola Maristes. Una flamant instal·lació que confirma l'aposta pel planter que s'està fent des de l'entitat. Arran de l'arribada de la nova propietat i sobretot amb l'aterratge a Primera, el Girona està treballant i cuidant el seu futbol base, conscient que és un valor a tenir molt en compte per a curt o mitjà termini recollir-ne els fruits. Ja sigui en forma de jugadors per al primer equip com està passant com, qui sap, si en forma de traspàs el dia que algun dels joves talents formats a Montilivi es consolidi a Primera i cridi l'atenció d'algun altre club. El Peralada és el principal trampolí cap a la màxima categoria i des d'on Pedro Porro s'ha convertit en amo i senyor del carril dret i s'ha guanyat un lloc de ple dret al primer equip i des d'on també aquesta temporada han tret el nas d'altres joves talents com Valery Fernández, Yhoan Andzouana, Èric Montes, Kevin Soni, José Aurelio Suárez, Vito o Paik. No són els únics, ja que Eusebio Sacristán, gran defensor de l'aposta pels joves del planter, crida tot sovint d'altres talents del Peralada com Giorgi, Miguélez, Iago López, Santi Bueno, etcètera per completar els entrenaments.

«L'objectiu és mantenir la categoria, però sobretot nodrir el primer equip de jugadors que puguin competir amb garanties i donar el to a Primera». Són paraules del secretari tècnic del Peralada, Ivan Hammouch, que es mostra molt satisfet del nivell que estan oferint els joves del filial quan són reclamats per Eusebio. Hammouch assegura que va quedar «molt sorprès» del nivell que van mostrar els jugadors del Peralada a l'eliminatòria de Copa contra l'Alabès. «Vam passar de ronda davant d'un gran rival. Són molts els jugadors que estan bé i s'entrenen amb il·lusió quan els toca anar amb el primer equip», diu.

L'allau de lesions al primer equip i el fet que s'hagi apostat per no fitxar ningú abans del gener, ha fet del Peralada el principal recurs d'Eusebio per completar convocatòries i onzes. Això ha complicat la rutina diària del filial que, algun cop, ha vist com perdia set o vuit jugadors –cridats per Eusebio– per entrenar. En aquest sentit, Hammouch subratlla el tarannà de l'entrenador del filial, Narcís Pèlach Chicho. «La comunió és total. No en tenim cap queixa. Al contrari, n'estem molt contents. Quan no pot tenir els seus jugadors es motiva per treure'n del juvenil i fer-los veure que poden arribar al primer equip», destaca Hammouch. La situació del Peralada a la classificació no és la desitjada. Tanmateix, no és gens dramàtica. I és que després de pràcticament tota la primera volta en llocs de descens, amb l'empat abans de Nadal a Alcoi (0-0), l'equip va situar-se en els llocs de promoció per viure amb certa tranquil·litat les festes. «El punt va ser molt bo i ens permet anar de vacances amb el punt d'esperança de veure que fem les coses bé i anem pas a pas. Hem tret una mica el coll però sabem que serà difícil perquè queden 20 jornades d'allò més complicades», diu Hammouch. En aquest sentit, el secretari tècnic subratlla el gran nivell de «compromís i competitivitat» que hi ha a la plantilla malgrat la difícil situació classificatòria. «És un handicap al nostre favor veure que l'equip juga bé i competeix en una situació delicada a nivell de taula com la que hem tingut aquests mesos», recorda Hammouch.

El Peralada ocupa actualment la 16a posició després d'encadenar 5 punts de 9 possibles contra Castelló (2-1), Mestalla (1-1) i Alcoià (0-0). Hammouch està convençut del potencial de la plantilla i confia en l'escalada de l'equip. «Tant de bo puguem repetir la gran segona volta de la temporada passada. L'equip està preparat per anar a més i això em dona tranquil·litat. Això sí, sense mai abaixar la guàrdia», diu el màxim responsable esportiu del conjunt alt-empordanès.

Yuya Nakasaka serà baixa

Dimecres vinent s'obre el mercat d'hivern i al Peralada hi haurà moviments. Tant d'entrada com de sortida. Així, el davanter Yuya Nakasaka serà el primer de fer les maletes. El japonès no s'ha adaptat (només ha jugat 119 minuts en 4 partits) i tornarà al Vissel Kobe, club que el tenia cedit al Peralada. Nakasaka podria no ser l'única baixa ja que hi podria haver algun altre jugador amb pocs minuts que demanés sortir. Pel que fa al capítol de fitxatges, s'està cercant «un jugador d'atac que acompanyi Soni i Pachón, que és juvenil, per ser més forts». «No és una situació de màxima prioritat però hem de fer quelcom que faci millorar l'equip», diu Hammouch. L'uruguaià Teuten (Torque) ha estat uns dies estrenant però no fitxarà aquest gener.