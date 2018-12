El Girona ha tornat avui a la feina després de les vacances

El Girona ha tornat avui als entrenaments després d'uns dies de vacances i ho ha fet amb una doble sessió de treball celebrada a les instal·lacions de La Vinya. Eusebio Sacristán ha treballat amb tots els seus efectius disponibles, tret de Cristhian Stuani i Douglas Luiz, que es reincorporaran demà al gaudir d'un dia més de vacances per part del club.

Tampoc s'ha exercitat Pere Pons, que pateix una lesió a l'adductor. El de Sant Martí Vell s'ha quedat al gimnàs, fent treball de recuperació, i és dubte per al partit del proper dia 4 al camp del Llevant. Doumbia només ha estat baixa al matí per un problema logístic amb el vol de tornada del seu país, però sí que ha pogut entrenar a la tarda.

Qui no hi podrà ser és Patrick Roberts. L'anglès va camí de complir el primer dels dos mesos de baixa que ha d'afrontar per culpa de la lesió al bíceps femoral que es va fer contra l'Alabès, a la Copa. Avui ha treballat també al gimnàs, al marge del grup. Mojica y Aday, descartats pel que queda de temporada, tampoc han estat amb la resta de companys.

En canvi, han reaparegut Carles Planes i Marc Muniesa, que s'han entrenat amb aparent normalitat. Tant un com l'altre s'han perdut tots els compromisos del mes de desembre degut a les seves respectives lesions, tot i que haurien d'estar disponibles per al matx del Ciutat de València. De ser així, Eusebio tornarà a disposar de peces per al carril esquerre, la posició més castigada.

L'equip tornarà a entrenar demà al matí, mentre que el dia 1 ho farà a la tarda. Els dies 2 i 3 també treballarà abans de viatjar cap a València per jugar el primer dels sis partits que ha d'afrontar al gener. Xifra que podria créixer si el Girona és capaç d'eliminar l'Atlètic de Madrid i accedir als quarts de final de la Copa del Rei.