Més ombres que no pas llums entre els ex-blanc-i-vermells del curs passat

Pocs dies abans de disputar-se l'última jornada de Lliga de la temporada passada, el Manchester City anunciava el traspàs de Pablo Maffeo a l'Stuttgart. El lateral barceloní havia estat un dels jugadors més destacats del Girona en el primer any del conjunt blanc-i-vermell a la Primera Divisió i feia així un salt a la seva carrera. L'històric club de la Bundesliga va pagar a la vora de 10 milions d'euros al City pel seu traspàs i el Girona es va quedar sense el seu carriler dretà titular de les tres últimes temporades. Maffeo va aterrar amb certes expectatives, malgrat l'edat (21 anys), a un club cridat a mirar més amunt que no pas avall. A l'hora de la veritat, però, la temporada de l'Stuttgart està sent decebedora i l'equip ha tancat l'any en llocs de descens a Segona. Maffeo ha disputat 8 partits (602 minuts) amb un rendiment irregular, en part per culpa de les lesions. L'experiència de Maffeo a Alemanya no està sent reeixida esportivament com tampoc ho estan sent les de la resta de jugadors que van deixar el Girona la temporada passada. El kenià Michael Olunga ha baixat a segona divisió amb el Kashiwa Reysol, Marlos Moreno acaba demà la seva cessió al Flamengo, on tot i jugar força partits (35) no ha despuntat i Larry Kayode és suplent al Xakhtar Donetsk, líder de la Lliga ucraïnesa. De la seva banda, Eloi Amagat va tastar l'aventura americana de la mà del Newy York City, amb qui va disputar 9 partits, i ara és agent lliure. Per últim David Timor és indiscutible al Las Palmas però veu com el conjunt canari cada cop s'allunya més de l'objectiu del retorn a Primera. El que sí que està brillant és Farid Boulaya. L'extrem franco-algerià és el guia ofensiu del Metz, líder de la segona divisió francesa, i ja acumula 4 gols en 17 partits aquesta temporada. A Montilivi, Boulaya ni se'l va veure i tan sols va jugar uns minuts a la Copa del Rei al camp del Llevant. En definitiva, doncs, la gran majoria de jugadors que no continuen a la plantilla d'enguany del Girona no estan gaudint d'un bon moment esportiu als seus nous equips.

David Timor va deixar el Girona amb la Lliga començada tot i haver estat titular en les dues primeres jornades contra el Valladolid i el Reial Madrid. El retorn de Douglas Luiz i una oferta per quatre temporades del Las Palmas van fer que el de Carcaixent fes les maletes cap a les Canàries. Timor és titular indiscutible al mig del camp (15 partits i 1.326 minuts) però ha vist com l'equip canari es desinflava arran dels mals resultats fins a despenjar-se a 8 punts del play-off i 13 de l'ascens directe. La pressió per tornar a Primera a l'illa és màxima i això de moment ja li va costar el càrrec a Manolo Jiménez. El seu relleu, Paco Herrera no té el futur garantit si les victòries no arriben. Tot plegat fa que el gener es presenti mogut a Las Palmas.

Al marge de Maffeo i Timor, que sí que van tenir un paper destacat la temporada passada amb el Girona i continuen tenint minuts enguany amb els seus equips, i de Boulaya; la resta de jugadors que han deixat l'equip o bé a l'estiu o bé al gener passat, no troben la regularitat. Olunga serà sempre recordat a Montilivi per haver estat l'autor del primer hat-trick d'un jugador del Girona a Primera. Ara bé, el seu registre golejador es va quedar en aquells tres gols contra el Las Palmas el dia del 6-0. El davanter kenià va acabar la seva cessió al Girona i aquest estiu va ser traspassat pel seu club el Guizou Zicheng al Kashiwa Reysol japonès, amb qui va signar un contracte per tres temporades. A la lliga japonesa, però, les coses no han sortit com esperava. Olunga ha tingut una participació irregular (10 partits i 496 minuts) en els quals ha marcat 3 gols. La seva aportació, tanmateix, no ha servit per evitar el descens del Kashiwa a la segona divisió. A nivell internacional, Olunga ha fet dos gols en dos partits amb la seva selecció des del juny passat.

Durant el mercat d'hivern passat, el Girona va obrir la porta a tres jugadors, Marlos Moreno, Kayode i Boulaya. Cap dels tres havia convençut Machín i el club va optar per cancel·lar les cessions del City dels dos primers i enviar a préstec, amb obligació de compra, Boulaya al Metz. El colombià va incorporar-se al Flamengo, també en qualitat de cedit pel City. Amb el conjunt brasiler entre els dos cursos ha acumulat 35 partits però el seu rendiment ha estat discret (1 gol). Demà se li acaba la cessió i en principi no continuarà al Flamengo. De la seva banda, Kayode va deixar el Girona a finals de gener per fitxar per l'Amiens francès però l'operació es va tòrcer a última hora i el jugador va quedar penjat fins que el City el va col·locar al Xakhtar. A Donetsk és suplent habitual. Això sí, ha tingut l'opoturnitat de debutar a la Champions League (3 partits) tot i que aquest curs encara no ha vist porteria (0 gols).

Per últim, el maresmenc Bambo Diaby, que va debutar a la Copa és titular al Lokeren, cuer de la lliga belga i l'uruguaià Maxi Villa juga al filial del Nacional.