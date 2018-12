Pere Pons: «Esperem que el 2019 sigui un any igual de bo o millor que aquest»

Va ser el protagonista del dia. Perquè no es va entrenar, i això sempre és notícia. Pere Pons va quedar-se al gimnàs per culpa d'un problema a l'adductor, a pocs dies per jugar a Llevant el primer partit oficial del 2019. Coses del destí, o simple casualitat, ell també va ser l'escollit pel club per fer una valoració de l'any, esportivament parlant, que avui s'acaba. El Girona va publicar un vídeo en què el migcampista de Sant Martí Vell repassava, tant a nivell col·lectiu com també individual, tot allò que han donat de sí els últims dotze mesos. La valoració, més que positiva. I els desitjos pel futur immediat, també. Això sí, amb un punt de cautela.

«El balanç del 2018 és boníssim. Era impensable fa poc que el Girona estigués a Primera i no només això, sinó que ens hi hem consolidat. A més, hem començat el nostre segon any a l'elit de manera molt bona, amb un bon coixí per encarar la segona meitat de la temporada amb les màximes ganes i de la millor manera possible», deia. Pons ho argumentava al «molt bon treball» no només del club, sinó també d'una plantilla que ha sigut capaç «d'adaptar-se» al canvi d'entrenador. Espera el gironí que «l'any que ve sigui igual o millor».

També té bones paraules per al seu rendiment. «El meu balanç personal és molt bo. Cada dia que passa aprenc coses noves i veig que estic millorant les meves condicions. Ara es tracta de no afluixar, de mantenir el mateix nivell físic i tècnic per poder aportar a l'equip i així poder fer una altra gran temporada». I per acabar, un desig: «Vull poder gaudir del Girona a Primera com més anys, millor».



Un gener molt complicat

Novè amb 22 punts, els números parlen d'un bon primer tram de curs del Girona. Malgrat això, Pere Pons no se'n fia. «No ens podem despistar, sempre s'ha d'estar alerta. La Lliga és molt igualada i això fa que sigui més difícil salvar-se. Per contra, estarem més atents cada setmana per lluitar per cada de punt», afirmava. Començant pels tres que hi haurà en joc el proper divendres al Ciutat de València. El primer del munt de partits que esperen als blanc-i-vermells en un mes de gener que es preveu ben difícil. «No hi estem acostumats perquè a aquestes alçades mai hem compaginat la Lliga i la Copa. A més hem tingut menys temps de vacances i el primer partit arriba molt aviat. Serà un mes molt complicat. Hem de centrar-nos en el Llevant. Una victòria ens aniria molt bé».