Pere Pons, l´absència més destacada en el retorn a la feina

Una setmana, dia amunt, dia avall, pot donar per a moltes coses si la saps aprofitar bé. Temps suficient per desconnectar i carregar piles. Per passar més estona amb la família, sobretot tenint en compte les dates que són. Per viatjar, ja sigui per simple diversió o per tornar a casa. Fins i tot per rebre un nouvingut a la família. A tot això s'ha dedicat aquesta darrera setmana la plantilla del Girona. Un cop despatxat el 2018 amb un empat a casa contra el sempre complicat Getafe (1-1), i amb temps per davant tot esperant el següent compromís, Eusebio Sacristán va donar uns quants dies de festa als seus. El termini s'ha complert i ahir, futbolistes i cos tècnic es van retrobar. Retorn a la feina amb dos objectius: recuperar el to físic suficient per competir i preparar-se per a un mes de gener que espanta, amb duels tant a la Lliga com també a la Copa del Rei.

Per començar, doble sessió de treball. Així, d'entrada. A mig matí i també a primera hora de la tarda, l'equip es va entrenar a les instal·lacions de La Vinya, els camps que fa pocs mesos van inaugurar-se al PGA Catalunya Resort, de Caldes de Malavella. Eusebio va poder treballar amb tots els seus efectius disponibles. No pas amb la plantilla al complet. Per començar, n'hi ha dos que no es reincorporaran al grup fins avui. És el cas de Cristhian Stuani i Douglas Luiz. L'uruguaià i el brasiler han viatjat aquests dies als seus respectius països i, amb permís del club, han gaudit d'un dia més de vacances. Al matí també es va absentar Seydou Doumbia. Per culpa d'un tema logístic, no es va poder retrobar amb els seus companys fins a la sessió de la tarda.

Capítol a part mereixen els lesionats. Johan Mojica i Aday Benítez, que encara en tenen per alguns mesos, no van treballar amb el grup, com era d'esperar. Tampoc ho va fer Patrick Roberts. L'atacant anglès es va lesionar a principis d'aquest mes en el partit de Copa contra l'Alabès disputat a l'estadi de Montilivi. Se li va diagnosticar un problema al bíceps femoral de la cama dreta i les previsions no situen el seu retorn fins a principis de febrer. Ahir va exercitar-se al gimnàs, al marge dels seus companys. Tampoc hi era Pere Pons, una de les peces indiscutibles per a Eusebio. El de Sant Martí Vell pateix un problema a l'adductor i també va treballar a part. A dia d'avui és ben difícil que arribi al primer compromís oficial, el d'aquest proper divendres al camp del Llevant. Des del club no s'ha volgut facilitar cap temps estimat de baixa.

Tot, però, no són absències i males notícies. També n'hi ha de bones. Dos dels jugadors que s'han perdut els últims partits per lesió, Carles Planas i Marc Muniesa, tornaven ahir a l'activitat amb aparent normalitat. Haurien d'estar a punt per reaparèixer al Ciutat de València. Un factor ben positiu per a Eusebio, que torna a disposar de peces per ocupar el carril esquerre, una posició d'allò més mermada i en la qual, en els últims partits, ha hagut d'experimentar amb un migcampista com Àlex Granell o amb el jove del filial Valery Fernández.

Avui, la plantilla es tornarà a exercitar al matí, ja aquest cop amb Stuani i Douglas. Demà, dia d'any nou, donarà la benvinguda al 2019 amb una sessió a la tarda. Els dies 2 i 3, l'equip treballarà al matí. Sempre a La Vinya. Tot plegat, per començar a preparar a consciència el matx contra el Llevant, el primer d'un mes de gener ben carregat.

Per començar, en només 24 dies l'equip haurà d'afrontar sis partits. Quatre d'ells a la Lliga i dos d'ells a la Copa. En podran ser més, si els d'Eusebio són capaços d'eliminar l'Atlètic de Madrid i classificar-se així per als quarts de final, ronda que també es jugarà al gener. Contra els de Simeone, els duels seran el 9 i el 16 d'aquest mes; primer a Montilivi i després al Wanda Metropolitano. A la Lliga, tocarà veure's les cares contra el Llevant (4 de gener), Alabès (12), Betis (encara sense data) i Barça (tres quarts del mateix). Contra els blaugranes, això sí, a l'estadi i no pas al Hard Rock Stadium de Miami.