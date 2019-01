Cristhian Stuani i Douglas Luiz són les principals novetats del primer entrenament del 2019

El Girona 2019 va començar la feina ahir a la tarda, a les instal·lacions de La Vinya, amb les principals novetats de Cristhian Stuani i Douglas Luiz, amb permís especial per incorporar-se més tard que la resta dels seus companys, i els jugadors del Peralada Soni, Paik, Andzouana, Montes i Pachon. Eusebio Sacristán va apostar per una sessió on la pilota -un segell d'identitat del val·lisoletà- va tenir força protagonisme. Després de l'habitual carrera continua dels futbolistes, també va haver-hi temps per a les rialles, amb jocs de futbol-tenis inclosos per iniciar l'any amb bon peu. El fet d'entrenar amb un ambient pràcticament nocturn, va fer que La Vinya comptés amb una il·luminació especial.

En la tornada als entrenaments del passat diumenge, es va fer oficial l'absència de Pere Pons, amb molèsties a l'adductor i que ahir va tornar a fer treball de recuperació al gimnàs. El migcampista de Sant Martí Vell té gairebé impossible jugar al Ciutat de València aquest divendres, en el primer partit del Girona després de les vacances de Nadal. Per ocupar el seu lloc, Eusebio podrà optar per situar Douglas o Granell -o tots dos alhora- al costat d'Aleix Garcia, titular en el darrer duel del 2018 contra el Getafe però que tampoc té garantida la titularitat perquè el tècnic del Girona podria recuperar a un efectiu per al carril esquerre, un fet que alliberaria Granell d'una posició on ha actuat amb escreix malgrat els dubtes inicials.

El lloretenc Marc Muniesa té moltes possibilitats de ser el primer futbolista que el Girona recuperarà d'una infermeria amb més efectius del compte. Ahir, Muniesa va fer tot l'entrenament amb el grup amb absoluta normalitat, i tot fa indicar que podria viatjar amb els seus companys al Ciutat de València. El següent en incorporar-se podria ser Carles Planas, qui també estava progressant amb l'objectiu de tornar als terrenys de joc coincidint amb el partit contra el Llevant. Tant Muniesa com Carles Planas es van lesionar a Cornellà-El Prat, el 25 de novembre, i van acabar l'any completant una llista de baixes que per moments va ser terrible i que va obligar Eusebio a alternar amb Àlex Granell i Valery al carril esquerre, perquè Mojica i Aday en tenen per uns quants dies. El colombià, que si arriba a final de temporada en disposició de jugar serà un miracle, no ha arribat ni a debutar després de ser el fitxatge més car de la història del Girona, que va pagar cinc milions al Rayo. Aday és l'altre lesionat a la banda, i no se l'espera fins al mes de febrer. Quique Cárcel, que ha promès que el club es reforçarà durant aquest mercat d'hivern, contempla diverses possibilitats per millorar una plantilla afeblida per les lesions, perquè homes com Roberts tampoc tornaran aviat. L'anglès, que vivia el seu millor moment quan va caure estripat a la Copa, té molt difícil disposar de minuts en aquest primer mes del 2019, en què el Girona disputarà un mínim de sis partits i un màxim de vuit.