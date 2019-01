Un llarg mes de gener exigent i il·lusionant

Per cinquè any natural consecutiu, el Girona viu immers en una situació idíl·lica. Des del 2014, a Montilivi tot són alegries. Malgrat els dos no ascensos del 2015 i el 2016, els blanc-i-vermells han gaudit d'una mà de temporades per treure's el barret. I perquè la sisena sigui tan memorable com les cinc primeres, caldrà posar-s'hi des del primer dia. L'exigència del mes de gener és terrible, atapeït perquè els homes d'Eusebio van aconseguir l'heroïcitat de classificar-se per als vuitens de final de la Copa del Rei després de 70 anys sense fer-ho, quan encara era la Copa del Generalíssimo. Beneïda temeritat. Però si el llistó és elevat, la il·lusió encara és més gran, perquè els reptes del Girona no tenen sostre. Amb 22 punts a la classificació, viu a la novena posició, més a prop d'Europa (quatre punts) que no pas del descens (set punts, tot i que el Vila-real disputarà demà el seu partit pendent contra el Madrid). L'entrada del 2019 l'espera amb un mínim de sis partits confirmats, que podrien ser vuit si el Girona té el coratge d'eliminar l'Atlètic i plantar-se als quarts de final de la competició del KO. Seria preciós de veure.

Per començar, el Girona jugarà aquest divendres contra el Llevant, amb qui està empatat a punts, a les 19 hores. La història diu que els blanc-i-vermells han començat tots els anys a Primera (només el 2018), amb derrota (va ser a Mestalla, per 2-1). Un altre al·licient més per als gironins, que ja saben què és sortir victoriós del Ciutat de València. De fet, la temporada passada van jugar-hi dues vegades i no en van perdre cap: 1-2 a la Lliga, amb gols de Borja García i de Stuani, i 1-1 a la Copa, on el gol de Mojica no va ser suficient per passar de ronda, perquè el Llevant va guanyar 0-2 a Montilivi. Després d'aquest duel, vindrà el primer dels dos programats contra l'Atlètic, un dels equips que no han guanyat mai al Girona, el pròxim dimecres a les 19.30 hores. En tres partits disputats entre tots dos al llarg de la seva història, tres empats. Primer, el màgic debut a Primera (2-2). Segon, el fabulós desplaçament al Wanda (1-1). I tercer, el lluitat partit a Montilivi d'aquest curs (1-1). No pot ser casualitat.

Sense temps per a les distraccions, el Girona rebrà l'Alabès en el darrer partit de la primera volta. Això serà el dissabte 12 a les 18.30 hores i, segons com, els gironins podrien millorar els seus únics registres en una primera volta a la Primera Divisió. El curs passat van signar 26 punts. Amb quatre dels sis punts que queden, en faran prou per igualar-ho. Si fan un ple, ho superaran. Ho tenen a les seves mans.



Horaris contra l'Atlètic i el Betis

El dia 31, la LFP va confirmar dos horaris més, els de la tornada dels vuitens contra l'Atlètic i el partit de la jornada 20 davant del Betis. El partit al Wanda Metropolitano serà el dimecres 16 a les 19.30 hores. Segons el resultat obtingut a Montilivi, Eusebio podrà estirar més que mai la llicència que permet utilitzar, al mateix temps, a quatre jugadors del Peralada.

Quatre dies més tard, el diumenge 20 a les 12 hores, el Girona tornarà a jugar lluny de Montilivi. Aquest cop, al Benito Villamarín, on l'any passat va treure un empat a 2 que tothom va maleir. Portu, al 92, va avançar el Girona i Tello al 94, va dir que allò no servia per sumar els tres punts. El Betis ara mateix marca la zona que dona l'accés directe a l'Europa League amb 26 punts, només quatre punts més que els gironins, que van tancar l'any amb sensacions esportivament contradictòries. En tot el mes de desembre, a la Lliga, el conjunt d'Eusebio no va guanyar cap partit, sumant només 2 dels 12 punts possibles (empats a 1 contra l'Atlètic i el Getafe i derrotes a Bilbao, per 1-0, i a Sevilla, per 2-0). El Girona no suma tres punts de cop des del derbi a Cornella- El Prat del 25 de novembre, quan Stuani, amb un doblet i Doumbia, van situar un 1-3 tan clar com just en el marcador. Els gironins van arribar a enllaçar sis jornades de Lliga sense conèixer la derrota contra la Reial Societat (0-0), el Rayo (2-1), el València (0-1), el Leganés (0-0), l'Espanyol (1-3) i l'Atlètic de Madrid (1-1), vuit partits en total comptant l'eliminatòria de Copa contra l'Alabès (2-2 i 2-1). Paraules majors.

Per acabar el mes de gener, el Barça visitarà Montilivi després que els astres s'aliniessin i el partit no es portés al Hard Rock Stadium de Miami, on estava fixat per al dissabte 26 de gener, a les 20.45 hores. Falta per veure quin serà el nou horari o si es manté aquest derbi que, de ben segur, el líder de la Lliga afrontarà amb ganes de revenja, després que Stuani silenciés el Camp Nou amb dos gols que no van significar tres punts perquè el Barça encara és massa Barça per al Girona (2-2). Ni el partidàs dels homes d'Eusebio va servir per sumar una victòria que no han aconseguit mai contra els culers, perquè l'any passat van perdre 0-3 i 6-1. Qui sap si en aquest partit es trencarà la tendència i també si serà l'últim duel del mes de gener. Perquè els quarts de final de la Copa es jugaran les setmanes del 23 i el 30, i el Girona pot ser-hi.